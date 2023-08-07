Второе крупное ЧП за день: В Турции сильнейший пожар охватил химзавод
На северо-западе Турции в Черкезкёе загорелся химический завод
В турецком Черкезкёе, провинция Текирдаг, горит химическое предприятие. Как пишет A Haber, пожарные пытаются взять пламя под контроль.
Сильнейший пожар охватил химзавод на северо-западе Турции. Видео © Twitter / Pusholder
Подчёркивается, что усилены меры для недопущения распространения огня на другие предприятия. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Ранее сегодня в турецком порту Дериндже в примерно в ста километрах от Стамбула прогремел мощный взрыв. На месте происшествия работают экстренные службы. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за детонации зерновой взвеси в ходе погрузки. На данный момент известно о десяти пострадавших, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Twitter / Pusholder