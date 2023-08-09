С 1 сентября изменятся порядок и размер оплаты труда: Что теперь нужно учитывать работникам С 1 сентября определённые категории сотрудников ждут дополнительные отпуска. К тому же в ряде случаев можно получить от работодателей повышенные выплаты. Что изменится при оплате труда? 8 августа, 22:41 С 1 сентября вступают в силу поправки к законам, которые дают работникам новые права. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

С 1 сентября 2023 года вступают в силу изменения, внесённые Федеральным законом от 05.12.2022 № 491-ФЗ. Например, в статью 262 Трудового кодекса РФ. Изменения дают право одному из родителей, опекуну или попечителю ребёнка-инвалида один раз в течение календарного года взять сразу до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Елена Тега.

Таким образом, теперь работник сможет не брать каждый месяц по четыре дополнительных выходных, а копить их, чтобы в итоге взять больше за один раз. При этом график предоставления такого отдыха, а также срок подачи заявлений необходимо согласовать с работодателем.

— Также с 1 сентября 2023 года начнут действовать новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами. Они утверждены Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н. С этой же даты вступит в силу Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н, которым утверждены единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. При этом установлен переходный период. Он будет длиться с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года, — рассказала Елена Тега.

Кроме того, Минтруд разработал поправки в ТК, которые должны вступить в силу с 1 сентября. Так, закрепляются на законодательном уровне положения, которые ранее были отображены в приказах и письмах Минтруда. Теперь эти нормы перенесены в Трудовой кодекс РФ. Если они будут приняты, то вступят в силу три основных изменения. Об этом рассказал управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров.

— Первое. При расчёте дней отпуска округление всегда должно идти в пользу работника, несмотря на арифметические правила. Второе. Расчёт стажа в целях компенсации неотгулянного отпуска будет зависеть от отработанного времени, а не дней, как это было раньше. Третье [изменение] касается увольнения сотрудника, отработавшего от шести до одиннадцати месяцев, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата, призывом на военную службу. Ему будет выплачена компенсация в полном объёме. В других случаях применяется пропорция в зависимости от отработанных дней, — пояснил Александр Мокров.

Генеральный директор бухгалтерского агентства "Актив+" Ольга Гущина рассказала, что округление дней отпуска будет весьма выгодным для наёмного персонала. Работники смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной. Что касается нового правила исчисления стажа работы для отпуска и компенсаций, то его придётся считать пропорционально отработанному времени.

— В статье 120 ТК с 1 сентября будет действовать дополнение о том, что округлять часы и дни нужно в пользу сотрудника. Таким образом, вы можете получить дополнительный день отдыха. Например, отпуск в 5,35 дня округлят до шести, а не до пяти дней. Изменения коснутся и неиспользованного отпуска. Если вы работаете от шести до одиннадцати месяцев, а вас решили сократить, уволить или ваш работодатель стал банкротом, вам обязаны будут выдать компенсацию за полноценный отпуск, — пояснил адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

Авторы Нина Важдаева