Любовь, шизофрения, психушка: Куда пропал красавчик-блондин из "Обитаемого острова" Василий Степанов

Пропавший с экранов актёр Василий Степанов, известный по роли красавчика-блондина Максима Каммерера в "Обитаемом острове" Фёдора Бондарчука, сейчас живёт с родителями. Шансов вернуться в кино у него мало, говорит его брат Максим. После постановки диагноза "шизофрения", которому предшествовала долгая депрессия из-за расставания с актрисой Дарьей Егоровой, его не зовут сниматься.

"Сейчас он занимается дачей, огородом. Вот как раз на выходных отвозил его за город. Ещё за отцом ухаживает — он пожилой. Девушки у него нет. В общем, брат живёт как обычный человек не из мира гламура", — рассказал Максим kp.ru.

По словам брата, актёра теперь воспринимают как больного, а не личность. Родственник признался, что у него было много версий о причинах болезни Василия и теперь он даже не уверен в вине депрессии. По всей видимости, толчком стал "эмоциональный всплеск", а сильные эмоции, отметил собеседник издания, бывают у всех.

Так сейчас выглядит Василий Степанов. Фото © kp.ru

"Иногда человек просто хочет побыть один, а не делиться своими переживаниями со всеми", — заключил брат актёра.