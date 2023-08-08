Любовь, шизофрения, психушка: Куда пропал красавчик-блондин из "Обитаемого острова" Василий Степанов
Брат заявил, что Степанова из "Обитаемого острова" не зовут в кино из-за болезни
Василий Степанов в "Обитаемом острове". Обложка © kino-teatr.ru
Пропавший с экранов актёр Василий Степанов, известный по роли красавчика-блондина Максима Каммерера в "Обитаемом острове" Фёдора Бондарчука, сейчас живёт с родителями. Шансов вернуться в кино у него мало, говорит его брат Максим. После постановки диагноза "шизофрения", которому предшествовала долгая депрессия из-за расставания с актрисой Дарьей Егоровой, его не зовут сниматься.
"Сейчас он занимается дачей, огородом. Вот как раз на выходных отвозил его за город. Ещё за отцом ухаживает — он пожилой. Девушки у него нет. В общем, брат живёт как обычный человек не из мира гламура", — рассказал Максим kp.ru.
По словам брата, актёра теперь воспринимают как больного, а не личность. Родственник признался, что у него было много версий о причинах болезни Василия и теперь он даже не уверен в вине депрессии. По всей видимости, толчком стал "эмоциональный всплеск", а сильные эмоции, отметил собеседник издания, бывают у всех.
Так сейчас выглядит Василий Степанов. Фото © kp.ru
"Иногда человек просто хочет побыть один, а не делиться своими переживаниями со всеми", — заключил брат актёра.
Напомним, после расставания с Дарьей Егоровой Василий Степанов лежал в психиатрической больнице и несколько раз выпадал с третьего этажа. Сама она после второго случая списала происшедшее на его слабость. Актёр же заявил Лайфу, что это было случайностью. Последними работами Василия стали военная драма "Несокрушимый" и трагикомедия "Кто следующий, мечтатели?". В 2018 году Егорова заявляла, что бывший возлюбленный преследует её.