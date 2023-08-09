Объединение в разнообразии: Международный день коренных народов мира На протяжении многих лет коренные народы отстаивают право сохранить свою культуру, владеть исконными территориями и распоряжаться природными ресурсами. Для сохранения их самобытности и защиты прав и интересов в ООН отмечают Международный день коренных народов. 8 августа, 21:01 Коренные малочисленные народы — это лишь 5% всего населения Земли, носители уникальной культуры и традиций, унаследованных от предков. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Коренные народы — народы, которые обитали на определённых землях до прихода туда переселенцев из других мест. В России они населяют территории Сибири, Севера и Дальнего Востока. Жизнь их похожа на нашу, быт имеет много сходств, а традиции они передают из поколения в поколение. Численность коренного населения составляет примерно 5% от всех жителей планеты Земля, из которых 15% являются беднейшими. Веками их притесняли и нарушали их права, пока в 1970 году ООН не начала проведение исследований в этой области. Общественное мнение было изменено. Именно этим уникальным народам и посвящён международный праздник.

Когда отмечают День коренных народов мира

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Этот праздник приурочен к первому заседанию Рабочей группы ООН по коренному населению, которое состоялось в этот день в 1982 году. 23 декабря 1994-го резолюция Генассамблеи ООН № 49/214 утвердила ежегодное его празднование.

Кто такие коренные народы?

История коренных народов тесно связана с историей развития человеческой цивилизации. Они населяли и продолжают населять различные регионы мира от Австралии до Северной и Южной Америки, от Африки до Евразии. В течение множества тысячелетий они развивали уникальный образ жизни, адаптировавшись к конкретным условиям окружающей среды. Одним из самых известных примеров развития коренных народов является культура инков. Инки были крупным коренным народом, населявшим территорию Перу, Боливии и Чили. Они достигли высокого уровня развития в области архитектуры, сельского хозяйства, искусства и социальной организации. Известными памятниками их культуры являются Мачу-Пикчу и гигантские террасы, которые по сей день поражают своей величественностью и стройностью. Еще одним примером вклада коренных народов в мировую культуру является арт-культура австралийских аборигенов. Их традиционная живопись, танцы и песни выражают глубокую связь с природой и духовными ценностями. Эти уникальные формы искусства передаются из поколения в поколение и стали частью мировой художественной культуры. Кроме того, коренные народы играют важную роль в сохранении биологического разнообразия и экосистем на планете. Стремительное развитие современного общества и их исторические территории часто сталкиваются с угрозами разрушения, высушивания рек, вырубки лесов и изменения климата. Однако благодаря уникальной жизненной философии и глубокому знанию местной среды коренные народы мира имеют важные знания и практики в области устойчивого использования ресурсов и природопользования.

Коренные народы Америки. Иллюстрация из шведской энциклопедии Nordisk familjebok (1904 год) © Wikipedia

Почему важно отмечать День коренных народов мира

Международный день коренных народов мира является возможностью подчеркнуть важность и уникальность их культуры и наследия. Он даёт возможность закрепить в сознании человечества важность соблюдения их прав и свобод, понимание их связи с природой. Через образовательные, культурные мероприятия и публичные дебаты мы можем поддержать усилия по защите прав коренных народов и привлечь внимание к вопросам, связанным с их уникальными знаниями и опытом. Таким образом, Международный день коренных народов мира 9 августа 2023 года предоставляет возможность подчеркнуть важность наследия и отметить роль, которую коренные народы играли в развитии мировой культуры и цивилизации. Это день, когда мы можем вместе напомнить себе и всему миру о признании и уважении их традиций, языка и знаний, а также поддержать их права на сохранение уникального наследия для будущих поколений.

Коренные народы в России

В России коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные промыслы, хозяйствование, образ жизни, насчитывающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких в Российской Федерации 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах РФ, более 65% из них — в сельской местности.

На Ямале живут представители более десятка разных народов. Среди них и коренные жители Севера, которые сохранили традиционный уклад жизни и продолжают дело предков. Один из таких народов ― ханты. Всего в России их около 30 тысяч человек, из них 9 тысяч живут на Ямале. Видео © YouTube / Ямал Медиа

Среди них:

абазины — Карачаево-Черкесская Республика

алеуты — Камчатский край

алюторцы — Камчатский край

бесермяне — Удмуртская Республика

вепсы — Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская область

водь — Ленинградская область;

долганы — Красноярский край, Республика Саха (Якутия)

ижорцы — Ленинградская область

ительмены — Камчатский край, Магаданская область

камчадалы — Камчатский край, Магаданская область

кереки — Чукотский автономный округ

кеты — Красноярский край

коряки — Камчатский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область

кумандинцы — Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область

манси — Ханты-Мансийский автономный округ, районы Тюменской области, Свердловская область, Республика Коми

нагайбаки — Челябинская область

нанайцы — Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область

нганасаны — Красноярский край

негидальцы — Хабаровский край

ненцы — Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, районы Архангельской области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми

нивхи — Хабаровский край, Сахалинская область

ороки (ульта) — Сахалинская область

орочи — Хабаровский край, Магаданская область

саамы — Мурманская область

селькупы — Ямало-Ненецкий автономный округ, районы Тюменской области, Томская область, Красноярский край

сету (сето) — Псковская область

сойоты — Республика Бурятия

тазы — Приморский край

теленгиты — Республика Алтай

телеуты — Кемеровская область

тофалары (тофа) — Иркутская область

тубалары — Республика Алтай

тувинцы-тоджинцы — Республика Тыва

удэгейцы — Приморский край, Хабаровский край

ульчи — Хабаровский край

ханты — Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, районы Тюменской области, Томская область, Республика Коми

челканцы — Республика Алтай

чуванцы — Чукотский автономный округ, Магаданская область

чукчи — Чукотский автономный округ, Камчатский край Республика Саха (Якутия)

чулымцы — Томская область, Красноярский край

шапсуги — Краснодарский край

шорцы — Кемеровская область Республика Хакасия, Республика Алтай

эвенки — Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Хабаровский край, Амурская область, Сахалинская область, Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, Томская область, Тюменская область

эвены (ламуты) — Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край

энцы — Красноярский край;

Эскимосы — Чукотский автономный округ, Камчатский край

юкагиры — Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Чукотский автономный округ.

СССР, совхоз "Омолон", Чукотский автономный округ и коренные жители — чукчи. Фото © ТАСС / Сергей Белявый

Защита прав коренных народов

Защита прав коренных народов основана на их признании и уважении к их истории, культуре, языкам и традициям. Эти народы традиционно проживают на территориях, которые они наследовали от своих предков, и сильно связаны с природой. Однако многие коренные народы сталкиваются с угрозами для своего существования, такими как потеря исторических территорий, проблемы доступа к природным ресурсам и дискриминация.



В свете этой проблемы многочисленные международные организации и группы работают над защитой прав коренных народов. Одним из таких органов является Организация Объединённых Наций, которая создала Постоянный форум по вопросам коренных народов. В его базовых принципах отражены основные права коренных народов, включая их территориальные права, право на самоопределение и сохранение языка и культуры.



И в России права и свободы коренных народов также охраняются на законодательном уровне, а именно Федеральным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации".

Культурное разнообразие коренных народов

Костюм эвенкийского шамана. Музей на набережной Бранли (Франция). Фото © flickr.com / suncana

Большая часть культурного разнообразия планеты сохранилась благодаря коренным народам. По своему особому образу жизни они значительно отличаются друг от друга в зависимости от места жительства. Из примерно шести тысяч культур пять тысяч являются культурами коренных народов. Примерно три четверти из шести тысяч языков в мире — это языки коренных народов.

Изучение различий и сходств между разными коренными народами по всему миру

Так чем отличаются народы друг от друга? Принципы классификации этносов разнятся. Существует следующее общепринятое группирование народов по различным признакам.

Юпики, иллюстрация из книги "Ледяной плен" И.Н. Березина © Ida Falander / Wikipedia

Этнолингвистическая классификация Она группирует этносы согласно языковому родству. По данной классификации народы делятся на семьи. К примеру, существуют алтайская, индоевропейская, австроазиатская, североамериндская, австралийская и другие. Также есть народности, которые занимают обособленное положение в языковом отношении: кеты, баски и прочие. Индоевропейская семья является крупнейшей из всех. Она объединяет до половины населения Земли. Народы, живущие в России, также относятся к данной семье.

Ареальная классификация Народы систематизируются по крупным регионам, в которых сложилось индивидуальное культурное единство. Оно обусловлено длительным историческим развитием определённых областей. Данная культурная общность определяет основные черты этносов, проживающих в том или ином регионе.

Расовая классификация В её основе лежит деление этносов на три крупные расы. К ним относятся европеоидная, негроидная и монголоидная. Чем отличаются представители разных народов, относящиеся к той или иной расе? Внутри них самые чёткие отличия выявляются на этническом уровне. Различаются представители рас и по генетическим признакам. Имеются также и другие отличительные свойства, которые определяются не только расологией, но и прикладными науками. К примеру, медицина считает, что одни и те же болезни у различных рас протекают совершенно по-разному и, соответственно, требуется различный подход в их лечении.

Авторы Андрей Ананьев