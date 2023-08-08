Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Петербурге выпрыгнул в окно в ходе допроса

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве гендиректора строительной фирмы "Монолит" Виктора Алиева в Санкт-Петербурге, один из задержанных попытался сбежать во время допроса через окно здания МВД. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчин возрастом 41 и 43 года задержали 7 августа. Последнего отпустили под подписку о невыезде, но сегодня вызвали на допрос. Он пришёл в кабинет, находящийся на третьем этаже ведомства. Однако там он внезапно разнервничался, вскочил со стула и выпрыгнул в окно. Но сбежать ему не удалось. Мужчину госпитализировали с многочисленными ушибами. Сейчас решается вопрос об изменении ему меры пресечения на заключение под стражу.