Wildberries поставил на счётчик продавца плюшевых котиков из-за добавленных взломщиками товаров

Мужчину, владеющего магазином с плюшевыми котиками на маркетплейсе Wildberries, принуждают выплачивать штраф за то, что он не доставил товары, которыми никогда не торговал (например, бензопилы, бассейны и лодки). В случае отказа его заставят выплатить более 50 тысяч рублей. Об этом сообщил Mash.







Невезучего продавца зовут Иван, ему 49 лет, и его полуторалетний бизнес по продаже игрушечных котов идёт ни шатко ни валко. Часто случается такое, что Wildberries теряет его товар или замораживает отправку. Пока Ивану удалось продать всего 16 плюшевых котиков. А недавно его личный кабинет продавца на платформе взломали, добавив в ассортимент магазина 500 карточек с товарами, среди которых как раз были бензопилы "Макита", бассейны, электроприборы, телевизоры и смартфоны. На каждую из поддельных карточек оформили по 1000 товаров, которые якобы уже ждали своего покупателя на складе, причём их индивидуальная стоимость была не ниже 10 тысяч рублей.

Несмотря на спешку, с которой бизнесмен бросился чистить свой аккаунт, десять заказов на несуществующий товар ему всё же поступило. Поддержка маркетплейса Ивану помогать не стала, заявив, что раз он обязался продать товар клиенту, то пусть находит этот товар. А если поставка не будет отгружена, то ему придётся оплачивать все издержки из собственных средств, сумма которых достигает приблизительно 55 тысяч рублей. После таких заявлений Иван прекратил попытки договориться с WB и обратился в полицию.