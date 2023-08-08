Регион

Уведомления отключены

8 августа, 19:36

Стало известно, кем являлся сиганувший из окна 26-го этажа в Москве голый мужчина

SHOT: Выпрыгнувший из окна 26-го этажа в Москве — сын главы крупной энергокомпании

Выпрыгнувший сегодня из окна 26-го этажа элитного дома на проспекте Мира в Москве 29-летний мужчина оказался сыном директора крупной энергетической компании. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, отец погибшего Дмитрия Т. — глава ООО "Комплексные энергетические решения", устанавливающего и обслуживающего электростанции, ветрогенераторы и другие энергетические объекты. Сам молодой человек также был сотрудником этой компании.

Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Петербурге выпрыгнул в окно в ходе допроса

Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Петербурге выпрыгнул в окно в ходе допроса

Напомним, голый мужчина упал с 26-го этажа в Москве днём 8 августа. Он пытался скрыться от полицейских, ломившихся к нему в дверь.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров