Стало известно, кем являлся сиганувший из окна 26-го этажа в Москве голый мужчина

Выпрыгнувший сегодня из окна 26-го этажа элитного дома на проспекте Мира в Москве 29-летний мужчина оказался сыном директора крупной энергетической компании. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, отец погибшего Дмитрия Т. — глава ООО "Комплексные энергетические решения", устанавливающего и обслуживающего электростанции, ветрогенераторы и другие энергетические объекты. Сам молодой человек также был сотрудником этой компании.