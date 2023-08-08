Стало известно, кем являлся сиганувший из окна 26-го этажа в Москве голый мужчина
SHOT: Выпрыгнувший из окна 26-го этажа в Москве — сын главы крупной энергокомпании
Выпрыгнувший сегодня из окна 26-го этажа элитного дома на проспекте Мира в Москве 29-летний мужчина оказался сыном директора крупной энергетической компании. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, отец погибшего Дмитрия Т. — глава ООО "Комплексные энергетические решения", устанавливающего и обслуживающего электростанции, ветрогенераторы и другие энергетические объекты. Сам молодой человек также был сотрудником этой компании.
Напомним, голый мужчина упал с 26-го этажа в Москве днём 8 августа. Он пытался скрыться от полицейских, ломившихся к нему в дверь.
Telegram / SHOT