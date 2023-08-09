Доллар превышал 98 рублей на торгах впервые с 25 марта 2022 года
Курс доллара в ходе торгов превышал 98 рублей — на такой отметке американская валюта задержалась впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, на 16:31 мск доллар рос до 98,03 рубля, но затем немного замедлился и откатился к 97,97 рубля.
Евро тоже, поднимаясь до 107,7 рубля.
Опрошенные Лайфом эксперты считают, что в августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро ниже 100, однако не стоит ждать серьёзной коррекции.
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ТАСС / Владимир Гердо