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9 августа, 13:53

Доллар превышал 98 рублей на торгах впервые с 25 марта 2022 года

Курс доллара в ходе торгов превышал 98 рублей — на такой отметке американская валюта задержалась впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, на 16:31 мск доллар рос до 98,03 рубля, но затем немного замедлился и откатился к 97,97 рубля.

Евро тоже, поднимаясь до 107,7 рубля.

На следующей неделе на валютном рынке ждут новый рекорд: как изменился прогноз курса рубля

На следующей неделе на валютном рынке ждут новый рекорд: как изменился прогноз курса рубля

Опрошенные Лайфом эксперты считают, что в августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро ниже 100, однако не стоит ждать серьёзной коррекции.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
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