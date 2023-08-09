В Твери в подъезде дома нашли бродившую ночью в одиночестве двухлетнюю девочку

Прокуратура Московского района Твери проведёт проверку из-за двухлетней девочки, оказавшейся одной на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома на улице Склизкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Предварительно установлено, что мать малолетней в вечернее время 06 августа уложила ребёнка спать, после чего покинула квартиру. Вернувшись домой и убедившись, что дочка на месте, легла спать", — рассказали в прокуратуре.

Тем временем ребёнок в одиночку отправился бродить по подъезду. Исчезновение девочки женщина обнаружила уже утром и обратилась в правоохранительные органы. Мать теперь проверяют на предмет соблюдения законодательства по опеке несовершеннолетних. Проверка будет контролироваться прокуратурой.