В Твери в подъезде дома нашли бродившую ночью в одиночестве двухлетнюю девочку
Прокуратура Твери начала проверку из-за бродившей по подъезду двухлетней девочки
Прокуратура Московского района Твери проведёт проверку из-за двухлетней девочки, оказавшейся одной на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома на улице Склизкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Предварительно установлено, что мать малолетней в вечернее время 06 августа уложила ребёнка спать, после чего покинула квартиру. Вернувшись домой и убедившись, что дочка на месте, легла спать", — рассказали в прокуратуре.
Тем временем ребёнок в одиночку отправился бродить по подъезду. Исчезновение девочки женщина обнаружила уже утром и обратилась в правоохранительные органы. Мать теперь проверяют на предмет соблюдения законодательства по опеке несовершеннолетних. Проверка будет контролироваться прокуратурой.
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