В Петербурге незадачливого пловца извлекли из канала металлическим забором

В Санкт-Петербурге не рассчитавшего свои силы человека достали из воды, использовав секцию металлического забора. Видео эпичного спасения публикует SHOT.

В Санкт-Петербурге незадачливого пловца извлекли из канала с помощью секции металлического забора. Видео © t.me / SHOT

Дело было в районе Обводного канала. Мужчина подвыпил и решил немного охладиться в воде. Однако на жаре алкоголь особенно коварен: в какой-то момент тело перестало его слушаться, и незадачливый пловец повис на кольце в стене канала в ожидании подмоги.

По счастью, прохожие его заметили и вызвали спасателей. Но силы покидали несчастного, и люди решили действовать незамедлительно: организованно сняли секцию металлического забора, опустили её вниз и вытянули "человека-амфибию" на сушу.