В Петербурге незадачливого пловца извлекли из канала металлическим забором
SHOT: В Санкт-Петербурге тонущего спасли с помощью секции металлического забора
В Санкт-Петербурге не рассчитавшего свои силы человека достали из воды, использовав секцию металлического забора. Видео эпичного спасения публикует SHOT.
В Санкт-Петербурге незадачливого пловца извлекли из канала с помощью секции металлического забора. Видео © t.me / SHOT
Дело было в районе Обводного канала. Мужчина подвыпил и решил немного охладиться в воде. Однако на жаре алкоголь особенно коварен: в какой-то момент тело перестало его слушаться, и незадачливый пловец повис на кольце в стене канала в ожидании подмоги.
По счастью, прохожие его заметили и вызвали спасателей. Но силы покидали несчастного, и люди решили действовать незамедлительно: организованно сняли секцию металлического забора, опустили её вниз и вытянули "человека-амфибию" на сушу.
А ранее председатель Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) Сергей Михайлов объяснил, почему ни в коем случае нельзя подплывать к утопающему спереди. По его словам, первым делом нужно попытаться бросить человеку любое средство, которое удержит его над поверхностью воды.
t.me / SHOT