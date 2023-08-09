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9 августа, 19:13

В Петербурге незадачливого пловца извлекли из канала металлическим забором

SHOT: В Санкт-Петербурге тонущего спасли с помощью секции металлического забора

В Санкт-Петербурге не рассчитавшего свои силы человека достали из воды, использовав секцию металлического забора. Видео эпичного спасения публикует SHOT.

В Санкт-Петербурге незадачливого пловца извлекли из канала с помощью секции металлического забора. Видео © t.me / SHOT

Дело было в районе Обводного канала. Мужчина подвыпил и решил немного охладиться в воде. Однако на жаре алкоголь особенно коварен: в какой-то момент тело перестало его слушаться, и незадачливый пловец повис на кольце в стене канала в ожидании подмоги.

По счастью, прохожие его заметили и вызвали спасателей. Но силы покидали несчастного, и люди решили действовать незамедлительно: организованно сняли секцию металлического забора, опустили её вниз и вытянули "человека-амфибию" на сушу.

Как спасти тонущего человека и не погибнуть самому

Как спасти тонущего человека и не погибнуть самому

А ранее председатель Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) Сергей Михайлов объяснил, почему ни в коем случае нельзя подплывать к утопающему спереди. По его словам, первым делом нужно попытаться бросить человеку любое средство, которое удержит его над поверхностью воды.

Обложка ©

t.me / SHOT

Лариса Сафронова
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