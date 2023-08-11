Польская интервенция: когда начнётся и как будет происходить Варшавская закладка в виде соединения для оккупации Украины готовится на случай слома фронта и ещё более масштабных неудач ВСУ. 10 августа, 22:42 Польша увеличивает число военнослужащих на границе для предотвращения переброски сил. Обложка © Flickr / NATO

Варшава ведёт работу на два фронта: копит войска у границ с Белоруссией и собирает соединения для вторжения на Украину. При этом киевский режим негласно поддерживает эти планы и ведёт закулисные переговоры, выторговывая для себя переходный период и гарантию запасных путей отхода от власти.

Для чего нужна Польше "самая мощная армия на континенте"

На заседании военной коллегии глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Поскольку Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте".

— Начаты масштабные закупки вооружения у Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию, — отметил министр. — Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории.

Польша осуществляет масштабные закупки вооружения у западных партнёров. Фото © Flickr / NATO

Сергей Шойгу также привёл данные численности войск и техники польских сил рядом с Союзным государством. По его словам, с учётом вооружённых сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Белоруссии размещено около 360 000 военнослужащих, 8000 единиц бронетехники, 6000 артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов. А численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 000 человек.

Когда начнётся польская интервенция на Западную Украину

Киев и Варшава не просто так перешли на дипломатические скандалы, в Киеве прекрасно понимают, к чему это приведёт. Украинское руководство изменило собственные законы, раздав полякам все права, кроме избирательных, напоминает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. По его словам, Польша выжидает ухудшения ситуации для ВСУ на фронте, в ходе которого нынешние провалы покажутся цветочками. Именно тогда Польша может начать интервенцию на Украину.

В конце прошлого года в Modern Diplomacy появилась разоблачающая намерения Польши заметка, которая потом была удалена. В ней издание сообщало, что "Варшава уже имеет особые права на Украине: поляки получили возможность занимать места в правительстве этой страны, вести бизнес, покупать украинские фабрики. С начала военной операции России президент Дуда часто навещал Зеленского. Похоже, что именно тогда начали приниматься исторические решения, о которых мы скоро узнаем".

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrzej Duda / Jakub Szymczuk / KPRP

План PiS — возродить Польшу в границах "исторических земель" — сформировался задолго до российской военной операции на Украине, объясняют бельгийцы. Россия возвращает себе свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает решение о введении так называемого мирного контингента, а точнее польской армии, на территорию Западной Украины. После чего проводится референдум о присоединении западных областей Украины к Польше.

По предположению Modern Diplomacy, к тому времени европейское финансирование Вооружённых сил Украины закончится, её армия будет уничтожена, а правительство эмигрирует за границу. Остатки Украины получат нового пророссийского президента в Киеве, который будет нейтрален по отношению к НАТО и ЕС. Поэтому Польшу нельзя будет назвать оккупантом, у Варшавы будет почётное звание "спаситель украинского народа".

Карта польской Украины

Поэтому Польше не нужен официальный мандат НАТО для защиты граждан этих территорий от "российской агрессии". Речь идёт о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях. Варшава, скорее всего, будет действовать в коалиции с Будапештом и Бухарестом, которые разделят между собой Закарпатье и Черновицкую область. Польские политики давно обсудили этот проект с администрацией Белого дома. О наличии таких переговоров предупреждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в апреле 2022 года.

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

— Амбиции Польши не ограничиваются намерением оккупировать Западную Украину, но и распространены на западную часть Белоруссии, с которой Варшава давно ведёт информационную войну, используя для этого любые поводы. Поддержка политических активистов, приют экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — всё это звенья одной цепи. Полагаю, что НАТО и Вашингтон не собираются нарушать пятый параграф устава Североатлантического альянса, — говорит капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Не только Украина, но и Белоруссия

Минск давно нарушает покой Варшавы, попытка раскачать Белоруссию не удалась Польше в 2020 году, Лукашенко — не Янукович, он предпочёл разогнать митингующих силой, но сохранить свою страну и доверие граждан. Теперь становится понятно, для чего Запад натравливал Польшу и спонсировал белорусские протесты. Теперь ему бы очень пригодилась территория Союзной республики, но эта попытка, к счастью, была сорвана.

Всё последнее время Запад в лице Прибалтики и Польши угрожал Минску, обещая вернуться на улицы Белоруссии мощным сопротивлением якобы оппозиционеров. Но только с приходом в республику группы "Вагнер" эта риторика сменилась на истерику, и теперь балтийские страны и Польша усиливают войска на границе с Белоруссией.

Польша усиливает войска на границе с Белоруссией. Фото © Getty Images / Paulius Peleckis

В понедельник белорусская армия начала командно-штабные учения в Гродненской области с участием 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на границе с Польшей, в районе Сувальского перешейка. А пограничная охрана Польши запросила у Минобороны дополнительную тысячу военнослужащих для усиления границы.

В ответ министерство решило направить 2000 военных. До этого сообщалось, что польский контингент на границе с Республикой Беларусь составляет около 7500 служащих, в том числе около 5000 пограничников, 2000 военнослужащих и полтысячи полицейского спецназа. О своём намерении усилить контроль на белорусской границе заявила Латвия. То же самое собирается сделать Вильнюс.

"Истерика польского правительства пока привела к направлению двух тысяч дополнительных военнослужащих в приграничный район в связи с "возможным вторжением". Всего в приграничье с Беларусью Польша сосредоточила около 50 тысяч военнослужащих с вооружением и техникой, — отметил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, Беларусь ни по каким признакам не собирается вторгаться в Польшу, а нервная реакция польской правящей клики на "несколько сотен вагнеровцев" удивляет.

Напомним, накануне министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в интервью Польскому радио заявил, что Вооружённые силы Польши намерены разместить на польско-белорусской границе 10 000 военнослужащих. 4000 военных будут находиться в приграничной зоне, ещё 6000 — в резерве. Он отметил, что около белорусской границы "резерв" будет "совершенствовать свои навыки в гарнизонах, открытых на востоке нашей страны".

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, Польша увеличивает число военнослужащих на границе для предотвращения переброски сил.

— На Белорусском направлении создаётся группировка сдерживания возможных действий со стороны Союзного государства, — сказал Сивков.

Однако Белоруссия для Польши — это в перспективе ещё одна провинция, и мечты возродить Речь Посполитую польские элиты не утратили. Но попытка заменить Германию на карте Европы приведёт реваншистское правительство лишь к очередной ошибке, за которую будет расплачиваться польский народ, считают политологи и военные эксперты.

Авторы Елена Стафеева