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Польская интервенция: когда начнётся и как будет происходить

Варшавская закладка в виде соединения для оккупации Украины готовится на случай слома фронта и ещё более масштабных неудач ВСУ.

10 августа, 22:42
<p>Польша увеличивает число военнослужащих на границе для предотвращения переброски сил. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/52115381922/in/album-72177720299463070/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Польша увеличивает число военнослужащих на границе для предотвращения переброски сил. Обложка © Flickr / NATO

Варшава ведёт работу на два фронта: копит войска у границ с Белоруссией и собирает соединения для вторжения на Украину. При этом киевский режим негласно поддерживает эти планы и ведёт закулисные переговоры, выторговывая для себя переходный период и гарантию запасных путей отхода от власти.

Для чего нужна Польше "самая мощная армия на континенте"

На заседании военной коллегии глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Поскольку Варшава объявила о намерении построить, как утверждают поляки, "самую мощную армию на континенте".

Начаты масштабные закупки вооружения у Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию, — отметил министр. — Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории.

Польша осуществляет масштабные закупки вооружения у западных партнёров. Фото © Flickr / NATO

Польша осуществляет масштабные закупки вооружения у западных партнёров. Фото © Flickr / NATO

Сергей Шойгу также привёл данные численности войск и техники польских сил рядом с Союзным государством. По его словам, с учётом вооружённых сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Белоруссии размещено около 360 000 военнослужащих, 8000 единиц бронетехники, 6000 артиллерийских систем и миномётов, 650 самолётов и вертолётов. А численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 000 человек.

Когда начнётся польская интервенция на Западную Украину

Киев и Варшава не просто так перешли на дипломатические скандалы, в Киеве прекрасно понимают, к чему это приведёт. Украинское руководство изменило собственные законы, раздав полякам все права, кроме избирательных, напоминает капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин. По его словам, Польша выжидает ухудшения ситуации для ВСУ на фронте, в ходе которого нынешние провалы покажутся цветочками. Именно тогда Польша может начать интервенцию на Украину.

В конце прошлого года в Modern Diplomacy появилась разоблачающая намерения Польши заметка, которая потом была удалена. В ней издание сообщало, что "Варшава уже имеет особые права на Украине: поляки получили возможность занимать места в правительстве этой страны, вести бизнес, покупать украинские фабрики. С начала военной операции России президент Дуда часто навещал Зеленского. Похоже, что именно тогда начали приниматься исторические решения, о которых мы скоро узнаем".

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrzej Duda / Jakub Szymczuk / KPRP

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Andrzej Duda / Jakub Szymczuk / KPRP

План PiS — возродить Польшу в границах "исторических земель" — сформировался задолго до российской военной операции на Украине, объясняют бельгийцы. Россия возвращает себе свои исторические земли и становится на шаг ближе к восточной границе ЕС и НАТО. И тогда польское правительство принимает решение о введении так называемого мирного контингента, а точнее польской армии, на территорию Западной Украины. После чего проводится референдум о присоединении западных областей Украины к Польше.

По предположению Modern Diplomacy, к тому времени европейское финансирование Вооружённых сил Украины закончится, её армия будет уничтожена, а правительство эмигрирует за границу. Остатки Украины получат нового пророссийского президента в Киеве, который будет нейтрален по отношению к НАТО и ЕС. Поэтому Польшу нельзя будет назвать оккупантом, у Варшавы будет почётное звание "спаситель украинского народа".

Карта польской Украины

Поэтому Польше не нужен официальный мандат НАТО для защиты граждан этих территорий от "российской агрессии". Речь идёт о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях. Варшава, скорее всего, будет действовать в коалиции с Будапештом и Бухарестом, которые разделят между собой Закарпатье и Черновицкую область. Польские политики давно обсудили этот проект с администрацией Белого дома. О наличии таких переговоров предупреждал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в апреле 2022 года.

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

Амбиции Польши не ограничиваются намерением оккупировать Западную Украину, но и распространены на западную часть Белоруссии, с которой Варшава давно ведёт информационную войну, используя для этого любые поводы. Поддержка политических активистов, приют экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — всё это звенья одной цепи. Полагаю, что НАТО и Вашингтон не собираются нарушать пятый параграф устава Североатлантического альянса, — говорит капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Не только Украина, но и Белоруссия

Минск давно нарушает покой Варшавы, попытка раскачать Белоруссию не удалась Польше в 2020 году, Лукашенко — не Янукович, он предпочёл разогнать митингующих силой, но сохранить свою страну и доверие граждан. Теперь становится понятно, для чего Запад натравливал Польшу и спонсировал белорусские протесты. Теперь ему бы очень пригодилась территория Союзной республики, но эта попытка, к счастью, была сорвана.

Всё последнее время Запад в лице Прибалтики и Польши угрожал Минску, обещая вернуться на улицы Белоруссии мощным сопротивлением якобы оппозиционеров. Но только с приходом в республику группы "Вагнер" эта риторика сменилась на истерику, и теперь балтийские страны и Польша усиливают войска на границе с Белоруссией.

Польша усиливает войска на границе с Белоруссией. Фото © Getty Images / Paulius Peleckis

Польша усиливает войска на границе с Белоруссией. Фото © Getty Images / Paulius Peleckis

В понедельник белорусская армия начала командно-штабные учения в Гродненской области с участием 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на границе с Польшей, в районе Сувальского перешейка. А пограничная охрана Польши запросила у Минобороны дополнительную тысячу военнослужащих для усиления границы.

В ответ министерство решило направить 2000 военных. До этого сообщалось, что польский контингент на границе с Республикой Беларусь составляет около 7500 служащих, в том числе около 5000 пограничников, 2000 военнослужащих и полтысячи полицейского спецназа. О своём намерении усилить контроль на белорусской границе заявила Латвия. То же самое собирается сделать Вильнюс.

"Истерика польского правительства пока привела к направлению двух тысяч дополнительных военнослужащих в приграничный район в связи с "возможным вторжением". Всего в приграничье с Беларусью Польша сосредоточила около 50 тысяч военнослужащих с вооружением и техникой, — отметил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, Беларусь ни по каким признакам не собирается вторгаться в Польшу, а нервная реакция польской правящей клики на "несколько сотен вагнеровцев" удивляет.

Напомним, накануне министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в интервью Польскому радио заявил, что Вооружённые силы Польши намерены разместить на польско-белорусской границе 10 000 военнослужащих. 4000 военных будут находиться в приграничной зоне, ещё 6000 — в резерве. Он отметил, что около белорусской границы "резерв" будет "совершенствовать свои навыки в гарнизонах, открытых на востоке нашей страны".

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, Польша увеличивает число военнослужащих на границе для предотвращения переброски сил.

На Белорусском направлении создаётся группировка сдерживания возможных действий со стороны Союзного государства, сказал Сивков.

Однако Белоруссия для Польши — это в перспективе ещё одна провинция, и мечты возродить Речь Посполитую польские элиты не утратили. Но попытка заменить Германию на карте Европы приведёт реваншистское правительство лишь к очередной ошибке, за которую будет расплачиваться польский народ, считают политологи и военные эксперты.

Три недели: Как продвигается освобождение Украины в августе

Три недели: Как продвигается освобождение Украины в августе

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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