Москвичей предупредили о скором росте цен на новостройки

Через один или два месяца в Москве могут подняться цены на новостройки на фоне текущего повышения курса валют. Об этом предупредила руководитель агентства недвижимости "PRO Обмен", вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член Московского регионального отделения "Деловой России" Екатерина Никитина.

"При текущем уровне повышения курса валют можно ожидать роста стоимости новостроек на столичном рынке жилья в пределах 0,5–1%. Однако и этот эффект будет заметен не сразу, а через месяц или два", — сказала она.

Как объяснила Никитина в беседе с РИАМО, застройщики работают с долгосрочными контрактами при закупке стройматериалов в больших объёмах и по фиксированным ценам. Однако не все позиции в настоящий момент импортозамещены. Поэтому российские застройщики часть материалов закупают за валюту за пределами страны.