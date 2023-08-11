Из бюджета Армении выделили более $6 млн на концерт Snoop Dogg
Более шести миллионов долларов планирует потратить Правительство Армении на обеспечение концерта американской звезды хип-хопа Snoop Dogg. Выступление рэпера пройдёт 23 сентября в Ереване.
"Для реализации проекта Правительство Республики Армения выделит организатору 2,318 миллиарда драмов (более шести миллионов долларов)", — говорится в постановлении кабмина.
Выделенные из госбюджета средства пойдут на выплату гонорара, технические требования команды музыканта, расходы на охрану, страхование и рекламы. Как подчеркнули в кабмине, на концерте будет представлена особая шоу-программа. Билеты обещают сделать доступными, ожидается, что мероприятие смогут посетить порядка 20–25 тысяч человек.
"Реализация программы даст возможность увеличить число прибывающих в Армению туристов, поспособствует увеличению объёмов культурного туризма и финансовых потоков в Армению, следовательно, приведёт и к экономическому росту, к повышению рейтинга страны, а также осведомлённости об Армении", — пояснили в правительстве страны намерение выделить такую большую сумму на концерт рэпера.
Ранее Лайф сообщал, что в Ереване отменили концерт Little Big. Местные жители припомнили Илье Прусикину* оскорбление православного креста и подписали петицию против выступления группы. Сами же музыканты объяснили отмену мероприятия "угрозами безопасности".
* Признан иностранным агентом.
Рэпер Snoop Dogg. Фото © Getty Images / Andrew Chin