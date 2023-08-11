В Дагестане полиция разняла жителей двух сёл, поссорившихся из-за музыки
В Дагестане полицейские разняли жителей двух соседних сёл. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
Полиция разняла жителей двух сёл в Дагестане. Видео © Telegram / mvd_dagestan
"Сегодня, 11 августа 2023 года, примерно в 18:30 на территории Ногайского на пустыре стали собираться жители двух окрестных сёл, общее число собравшихся — 100 человек. Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сёл Шумелик и Батыр-Мурза", — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции выехали туда, чтобы не допустить эскалации конфликта. Также к месту ЧП были направлены стражи порядка из ближайших к Ногайскому району сёл. Разбираться поехали даже руководство республиканского МВД и представители администрации района.
"По имеющейся информации, конфликт между молодыми людьми, жителями двух упомянутых сёл, произошёл ещё вчера вечером из-за музыки. Не то одних возмутил репертуар, не то громкость прослушивания, но слово за слово — и произошёл конфликт", — пояснили в телеграм-канале "Админ МВД Дагестана".
Обстоятельства и детали произошедшего уточняются. Информация о задержанных и пострадавших пока не поступала.
Ранее Лайф писал, что на востоке Москвы произошла массовая драка, в результате которой пострадали два человека. В полицию после инцидента доставили десять человек, из которых девять — приезжие из государств ближнего зарубежья.
Кадр из видео Telegram / mvd_dagestan