16-летний подросток поджёг АЗС в Балашихе по заданию «силовиков» из Сети

В Балашихе задержали 16-летнего жителя Можайского городского округа, подозреваемого в поджоге бензоколонки. По данным подмосковного МВД, подросток рассказал, что выполнял указания незнакомцев, выдававших себя за сотрудников органов безопасности в мессенджере.

Подростко поджёг АЗС в Подмосковье. Фото © Max / Подмосковная полиция

Пожар произошёл на АЗС на Леоновском шоссе. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал. Экспертиза установила, что причиной возгорания стал именно поджог. В отношении подростка возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества и террористическом акте. Юноша задержан.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Балашихе 15-летняя девочка пыталась поджечь заправочный терминал. По её словам, на это её толкнул незнакомец из мессенджера, который угрожал ей. Сотрудники АЗС остановили школьницу и предотвратили пожар. life.ru