Взрывчатка в обувных коробках и признания на камеру: ФСБ показала задержания диверсантов

Федеральная служба безопасности России обнародовала оперативные кадры задержания фигурантов дел о поджогах и диверсиях в российских регионах. На видео показаны последствия пожаров на объектах транспорта и связи, обыски, задержания подозреваемых и их показания о полученных заданиях.

Особое внимание привлёк эпизод с молодым человеком, который, по данным спецслужбы, готовил диверсию на железной дороге. Во время обыска у него обнаружили взрывчатые вещества, спрятанные в коробках из-под обуви. Задержанный рассказал, что получил средства для подрыва от куратора через тайник в лесу.

На других кадрах силовики задерживают мужчину, собиравшегося вывести из строя локомотив. Также в ролик вошли последствия поджогов объектов электроснабжения и релейных шкафов на железной дороге.

В ФСБ показали задержание поджигателей и диверсантов в регионах России. Видео © ЦОС ФСБ

Один из фигурантов сообщил на камеру, что предложение заработать на поджоге железнодорожного оборудования поступило ему через Telegram. По его словам, заказчик требовал не только совершить преступление, но и зафиксировать происходящее на видео.

Как сообщили в ФСБ, опубликованные материалы связаны с делами 39 человек из 17 регионов России. По версии ведомства, фигуранты действовали по заданиям украинских спецслужб, совершали поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также готовили диверсии на железнодорожной инфраструктуре.

Все 39 фигурантов уже осуждены. Суды назначили им наказания от 10 до 26 лет лишения свободы. Таким образом, опубликованная видеозапись демонстрирует обстоятельства ранее расследованных преступлений, а не новую операцию по задержанию.

Ранее Life.ru сообщал о приговорах 39 фигурантам дел о поджогах и диверсиях в 17 регионах России. По данным ФСБ, организаторы вербовали исполнителей через мессенджеры, обещая им денежное вознаграждение за выполнение заданий.