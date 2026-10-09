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Регион
Опубликовано 9 октября, 12:16

Взрывчатка в обувных коробках и признания на камеру: ФСБ показала задержания диверсантов

ФСБ показала кадры задержания осуждённых за диверсии в 17 регионах России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральная служба безопасности России обнародовала оперативные кадры задержания фигурантов дел о поджогах и диверсиях в российских регионах. На видео показаны последствия пожаров на объектах транспорта и связи, обыски, задержания подозреваемых и их показания о полученных заданиях.

Особое внимание привлёк эпизод с молодым человеком, который, по данным спецслужбы, готовил диверсию на железной дороге. Во время обыска у него обнаружили взрывчатые вещества, спрятанные в коробках из-под обуви. Задержанный рассказал, что получил средства для подрыва от куратора через тайник в лесу.

На других кадрах силовики задерживают мужчину, собиравшегося вывести из строя локомотив. Также в ролик вошли последствия поджогов объектов электроснабжения и релейных шкафов на железной дороге.

В ФСБ показали задержание поджигателей и диверсантов в регионах России. Видео © ЦОС ФСБ

Один из фигурантов сообщил на камеру, что предложение заработать на поджоге железнодорожного оборудования поступило ему через Telegram. По его словам, заказчик требовал не только совершить преступление, но и зафиксировать происходящее на видео.

Как сообщили в ФСБ, опубликованные материалы связаны с делами 39 человек из 17 регионов России. По версии ведомства, фигуранты действовали по заданиям украинских спецслужб, совершали поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также готовили диверсии на железнодорожной инфраструктуре.

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Все 39 фигурантов уже осуждены. Суды назначили им наказания от 10 до 26 лет лишения свободы. Таким образом, опубликованная видеозапись демонстрирует обстоятельства ранее расследованных преступлений, а не новую операцию по задержанию.

Ранее Life.ru сообщал о приговорах 39 фигурантам дел о поджогах и диверсиях в 17 регионах России. По данным ФСБ, организаторы вербовали исполнителей через мессенджеры, обещая им денежное вознаграждение за выполнение заданий.

Больше новостей о задержаниях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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