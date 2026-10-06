Финские депутаты всё ещё подозревают разведку РФ в «туалетных диверсиях»

В Финляндии обсуждают возможную причастность российских спецслужб к серии загадочных проникновений в дома депутатов парламента. Такую версию высказал парламентарий Бен Зыскович, пишет The Telegraph.

По данным финских СМИ, менее 20 законодателей сообщили о странных признаках чужого присутствия в своих квартирах. Следов взлома при этом не нашли, вещи не пропадали и не были повреждены. В одном из случаев хозяин обнаружил оставленный несмытым туалет.

Зыскович предположил, что подобные действия могут использоваться как способ психологического давления. По его словам, это может быть попыткой показать человеку, что за ним следят, и вызвать у него тревогу или растерянность.

При этом финские власти официально не связывают инциденты с Россией. Спикер парламента Юсси Халла-ахо заявил, что личность возможных нарушителей и их мотив пока неизвестны. Вице-спикер Паула Рисикко также призвала дождаться результатов расследования.

Предполагаемые проникновения происходили в течение примерно года. Депутаты сообщали об открытых дверях, включённом свете и других мелких признаках того, что в их отсутствие в жилье кто-то заходил. Проверку ведёт полиция Хельсинки при участии Национального бюро расследований Финляндии.