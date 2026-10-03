В Финляндии увидели «след Кремля» в проблемах с несмытым туалетом
NZZ заподозрила Россию в странных случаях с туалетами в домах финских депутатов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россию заподозрили в серии загадочных проникновений в дома депутатов финского парламента, хотя оттуда ничего не украли и не повредили. Версию о возможном «следе Кремля» выдвинула швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Парламентарии обнаруживали странные, но не слишком очевидные следы чужого присутствия. В перечень подозрительных улик попали оставленная открытой дверь, включённая лампа и несмытая в туалете моча.
Следов взлома в домах не нашли, ценности остались на местах. Предполагаемые проникновения происходили на протяжении примерно года, а спикер парламента Юсси Халла-ахо назвал количество подобных случаев значительным, не раскрыв точную цифру.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что за происходящим может стоять иностранное государство. Отвечая на вопрос о возможной причастности Москвы, он заявил, что такой вариант вполне вероятен.
NZZ развила эту версию, предположив, что Россия якобы пытается посеять хаос в Европе и оказать давление на финских политиков перед парламентскими выборами. Каких-либо доказательств российского участия издание при этом не привело.
Полиция Хельсинки 1 октября начала предварительное расследование. Пока правоохранители не установили ни подозреваемых, ни мотив предполагаемых злоумышленников, а депутатов попросили внимательнее следить за происходящим в своих домах и сообщать обо всех странностях.
Отношения Москвы и Хельсинки резко ухудшились после вступления Финляндии в НАТО и закрытия восточной границы. В сентябре финские власти продлили до конца 2028 года действие закона, позволяющего сохранять ограничения на границе с Россией. При этом незадолго до истории с лампой и туалетом президент Финляндии Александр Стубб признал отсутствие фактов и доказательств подготовки России к нападению на НАТО.
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