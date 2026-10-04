Стубб заявил, что Финляндия не ожидает нападения со стороны России

Финляндия не ожидает нападения со стороны России и не видит свидетельств подготовки такой атаки. Об этом президент страны Александер Стубб заявил в интервью газете El Mundo.

«Ожидаем ли мы, что Россия нападёт? Ответ — нет», — сказал финский лидер. Он добавил, что у Хельсинки нет свидетельств, которые указывали бы на подобные намерения Москвы.

Стубб связал тревожные заявления некоторых европейских лидеров с тем, что они смешивают возможные сценарии и оценку реальной угрозы. По его словам, это создаёт проблему с коммуникацией в Европе и приводит к алармистским высказываниям.

Президент напомнил, что у Финляндии самая длинная среди стран ЕС граница с Россией. Он заверил, что финские власти следят за ситуацией и сообщат, если заметят изменения.

«Мы точно видим, что Россия собирается делать или нет», — отметил Стубб.

Ранее Стубб уже усомнился в предположениях о нападении России на НАТО. В августовском интервью немецкой газете Bild он заявил, что не видит фактов и доказательств в пользу такого сценария, и сослался на данные финской разведки.