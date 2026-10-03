В Финляндии пока не нашли оснований связывать Россию с предполагаемыми проникновениями в дома депутатов парламента. Вице-спикер Паула Рисикко призвала сначала установить обстоятельства случившегося и только после этого делать выводы о виновных, пишет Yle.

«Сейчас нужно спокойно отнестись к ситуации и сначала выяснить, что произошло, кто это сделал и насколько это масштабно», — сказала она.

Спикер парламента Юсси Халла-ахо также заявил, что личность возможных незваных гостей и их мотивы остаются неизвестными. В нескольких эпизодах повторялись схожие детали, однако раскрывать их до завершения проверки он не стал.

Халла-ахо допустил, что некоторые следы могли быть оставлены специально, чтобы хозяева поняли: в их отсутствие внутри кто-то побывал. При этом признаков взлома в квартирах не обнаружили, ничего не было украдено или повреждено.

Россию вновь попытались выставить виноватой, не имея доказательств. Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.

Напомним, ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) выдвинула версию о возможной причастности Кремля к череде странных проникновений в дома депутатов финского парламента. При этом, как отмечается, ничего не пропало и не было повреждено. Сами парламентарии находили лишь неочевидные следы чужого присутствия. Среди подозрительных деталей — оставленная открытой дверь, горящая лампа и несмытая в туалете моча. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не исключил, что за происходящим стоит иностранное государство. Отвечая на вопрос о возможной причастности Москвы, он назвал такой вариант вполне вероятным.