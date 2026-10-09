Кураторы кинули, а ФСБ нашла: 39 поджигателей российской авиатехники и железных дорог получили огромные сроки

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД России довела до обвинительных приговоров уголовные дела в отношении 39 человек, причастных к масштабной серии диверсий и терактов. Преступная деятельность была пресечена сразу в 17 субъектах страны.

Суды признали фигурантов виновными в поджогах объектов связи, транспортной инфраструктуры, военной и гражданской авиатехники, а также в подготовке диверсий на железных дорогах. Все преступления совершались по прямым указаниям украинских спецслужб. Наказание оказалось предельно жестким: осужденные получили сроки заключения от 10 до 26 лет лишения свободы.

Возраст осуждённых составляет от 15 до 30 лет (1995–2010 годов рождения). Следствие выяснило, что противник вербовал российскую молодежь через группы по поиску легкого заработка в мессенджере Telegram.

«Поддерживая контакт с вражеской спецслужбой, они рассчитывали на „легкие деньги“, однако после выполнения заданий кураторы блокировали аккаунты „подопечных“ либо перечисляли вознаграждение значительно меньше обещанной суммы», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В итоге погоня за быстрым доходом обернулась для десятков молодых людей сломанными судьбами и многолетним заключением в колониях строгого режима.

Российские спецслужбы ранее сообщали о предотвращённых атаках на сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Накануне Life.ru писал о задержании в Тамбове 55-летнего мужчины, которого ФСБ заподозрила в подготовке подрыва автомобилей работников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.