План Киева с треском провалился: Сотрудники ФСБ скрутили диверсантов накануне выборов в Госдуму

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли враждебную деятельность двух граждан в Забайкальском крае. Фигуранты действовали по указанию спецслужб киевского режима и рассчитывали сорвать стабильный ход избирательной кампании перед выборами в Государственную думу девятого созыва.

Задержание подозреваемых прошло в ходе оперативных мероприятий накануне Единого дня голосования. Как выяснили контрразведчики, злоумышленники целенаправленно вели подготовку к подрыву общественно-политической обстановки в регионе.

«Сотрудниками СБУ был завербован житель города Краснокаменска Забайкальского края, который осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата. Также в преддверии активной фазы голосования ему было поручено совершить поджог городского отделения одной из политических партий с использованием самодельной зажигательной смеси», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Один из задержанных регулярно отправлял зарубежным кураторам отчёты о политической ситуации на местах, а также детальные снимки административных зданий и комиссариатов. Главной задачей завербованного агента являлась огненная атака на избирательный штаб с применением горючих смесей.

Обоих фигурантов обезвредили до того, как они успели реализовать намеченные преступления. В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия, устанавливаются все детали их контактов с украинскими координаторами.

Ранее Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы в Госдуму полностью провалились. За время голосования специалисты заблокировали более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на серверы, а число волн DDoS-атак превысило тысячу. Успешных атак на информационные ресурсы избирательной системы зафиксировано не было.