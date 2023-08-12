"Не в состоянии разговаривать": Легендарный цирковой артист прокомментировал сообщения о его госпитализации

Народный артист России Андрей Николаев, известный по образу клоуна Андрюши, опроверг появившуюся ранее информацию о своей экстренной госпитализации. СМИ утверждали, что он попал в больницу с острой стадией механической желтухи и коронавирусом.

"Я дома, но я не в состоянии сейчас разговаривать", — сказал 85-летний артист в беседе с ТАСС.

При этом в Росгосцирке сообщили журналистам, что у Николаева на самом деле ухудшилось самочувствие, однако обращаться к врачам он не хочет. Сейчас его пытаются уговорить поехать в больницу.