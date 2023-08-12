Россияне и россиянки устроили массовый заплыв с резиновыми женщинами в Ленобласти

В субботу, 12 августа, в посёлке Лосево, расположенном в Ленинградской области, прошли соревнования Bubble Baba Challenge – 2023. Участники мероприятия должны были совершить сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах.

Сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах. Видео © t.me / Mash

По информации, распространённой в социальных сетях, за первое место боролись 333 мужчины и 73 женщины. Основное правило — доплыть до финиша, не потеряв куклу.

"Очень понравилось! Второй раз уже участвую. Весело, задорно! Много сил тратишь на дистанции, но радости — на весь год. Большое спасибо организаторам за такую возможность. Куклу, кстати, назвали Майн Фройляйн. Истории у этого имени нет, просто понравилось", — приводит kp.ru слова одного участника.