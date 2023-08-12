Россияне и россиянки устроили массовый заплыв с резиновыми женщинами в Ленобласти
В Ленобласти прошёл заплыв с резиновыми женщинами Bubble Baba Challenge – 2023
В субботу, 12 августа, в посёлке Лосево, расположенном в Ленинградской области, прошли соревнования Bubble Baba Challenge – 2023. Участники мероприятия должны были совершить сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах.
Сплав по Лосевскому порогу на надувных резиновых женщинах. Видео © t.me / Mash
По информации, распространённой в социальных сетях, за первое место боролись 333 мужчины и 73 женщины. Основное правило — доплыть до финиша, не потеряв куклу.
"Очень понравилось! Второй раз уже участвую. Весело, задорно! Много сил тратишь на дистанции, но радости — на весь год. Большое спасибо организаторам за такую возможность. Куклу, кстати, назвали Майн Фройляйн. Истории у этого имени нет, просто понравилось", — приводит kp.ru слова одного участника.
Ранее Лайф рассказывал, как москвич после ливня устроил заплыв на лодке по улице. Мужчина невозмутимо плыл на синей байдарке по затопленной дороге, при этом проезжавшие машины обливали его водой.
t.me / Bubble Baba Challenge