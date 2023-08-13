"По доносам арестовывают": Стало известно об облаве киевского режима на жителей из-за поддержки России

В Херсонской области на правом берегу Днепра киевские власти проводят облавы на пророссийски настроенных граждан. Так, в Снигирёвском районе уже арестовали 19 человек, сообщил его глава Юрий Барбашов.

"По нашей информации, в Снигирёвском районе прошла облава, были задержаны 19 человек, и среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают", — приводит слова Барбашова ТАСС.

По словам чиновника, это указывает на то, что Снигирёвка будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра. Барбашов считает, что проводится зачистка, чтобы российской стороне поступало меньше информации о перемещении войск.