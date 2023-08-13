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13 августа, 02:34

"По доносам арестовывают": Стало известно об облаве киевского режима на жителей из-за поддержки России

Барбашов: 19 жителей Снигирёвского района арестованы за пророссийские взгляды

В Херсонской области на правом берегу Днепра киевские власти проводят облавы на пророссийски настроенных граждан. Так, в Снигирёвском районе уже арестовали 19 человек, сообщил его глава Юрий Барбашов.

"По нашей информации, в Снигирёвском районе прошла облава, были задержаны 19 человек, и среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают", — приводит слова Барбашова ТАСС.

По словам чиновника, это указывает на то, что Снигирёвка будет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра. Барбашов считает, что проводится зачистка, чтобы российской стороне поступало меньше информации о перемещении войск.

Военные РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области

Военные РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области

Ранее Лайф писал, что в районе посёлка Антоновский на правом берегу Днепра российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Кузьма Спирин
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