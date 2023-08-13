ФК "Динамо" всухую разгромил "Балтику" в матче 4-го тура РПЛ

Игра прошла на стадионе "ВТБ-арена" в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 55-й минуте счёт открыл защитник бело-голубых Станислав Бессмертный, а на 75-й минуте отличился полузащитник Денис Макаров.

В настоящее время московская команда расположилась на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после четырёх матчей. "Балтика" же занимает 12-ю строчку, у клуба лишь три очка. Следующий матч "Динамо" проведёт 19 августа с ЦСКА. А калининградцы в этот день сыграют с "Уралом".