ФК "Динамо" всухую разгромил "Балтику" в матче 4-го тура РПЛ
Станислав Бессмертный забил гол. Обложка © t.me / ФК "Динамо-Москва"
Московский футбольный клуб "Динамо" всухую разгромил калининградскую "Балтику" в матче 4-го тура Российской премьер-лиги.
Денис Макаров забил гол. Видео © t.me / ФК "Динамо-Москва"
Игра прошла на стадионе "ВТБ-арена" в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. На 55-й минуте счёт открыл защитник бело-голубых Станислав Бессмертный, а на 75-й минуте отличился полузащитник Денис Макаров.
В настоящее время московская команда расположилась на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после четырёх матчей. "Балтика" же занимает 12-ю строчку, у клуба лишь три очка. Следующий матч "Динамо" проведёт 19 августа с ЦСКА. А калининградцы в этот день сыграют с "Уралом".
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что испанский "Реал Сосьедад" хочет забрать у московского "Динамо" полузащитника Арсена Захаряна. Стороны уже заключили соглашение, судя по которому футболисту удалось выбить немалую сумму — 12 миллионов евро. Планируется, что спортсмен заменит Давида Сильву, который завершил карьеру.