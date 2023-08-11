Испанский "Реал Сосьедад" заберёт у "Динамо" Захаряна

Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян перейдёт в испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад". По данным Mundo Deportivo, достигнуто соглашение по условиям личного контракта.

Уточняется, что сумма сделки составит 12 миллионов евро. Кроме того, "Динамо" получит бонусы. Московскому и испанскому клубам осталось прийти к компромиссу по условиям трансфера.

Предполагается, что Захарян заменит в "Реал Сосьедад" Давида Сильву, который завершил свою карьеру.