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11 августа, 10:05

Испанский "Реал Сосьедад" заберёт у "Динамо" Захаряна

Mundo Deportivo: "Реал Сосьедад" достиг соглашения по контракту с Захаряном

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян перейдёт в испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад". По данным Mundo Deportivo, достигнуто соглашение по условиям личного контракта.

Уточняется, что сумма сделки составит 12 миллионов евро. Кроме того, "Динамо" получит бонусы. Московскому и испанскому клубам осталось прийти к компромиссу по условиям трансфера.

Предполагается, что Захарян заменит в "Реал Сосьедад" Давида Сильву, который завершил свою карьеру.

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Ранее Лайф сообщал о том, что итальянский футбольный клуб "Лацио" сделал предложение руководству московского "Динамо" по переходу российского полузащитника Арсена Захаряна.

Илья Суриков
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