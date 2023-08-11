Испанский "Реал Сосьедад" заберёт у "Динамо" Захаряна
Mundo Deportivo: "Реал Сосьедад" достиг соглашения по контракту с Захаряном
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Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Арсен Захарян перейдёт в испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад". По данным Mundo Deportivo, достигнуто соглашение по условиям личного контракта.
Уточняется, что сумма сделки составит 12 миллионов евро. Кроме того, "Динамо" получит бонусы. Московскому и испанскому клубам осталось прийти к компромиссу по условиям трансфера.
Предполагается, что Захарян заменит в "Реал Сосьедад" Давида Сильву, который завершил свою карьеру.
Ранее Лайф сообщал о том, что итальянский футбольный клуб "Лацио" сделал предложение руководству московского "Динамо" по переходу российского полузащитника Арсена Захаряна.