В "Реал Сосьедаде" назвали слухами информацию о попадании Тикнизяна в шорт-лист

Пресс-служба испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" опровергла информацию об интересе к защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Нам очень жаль, но "Реал Сосьедад" не прислушивается к бесконечным слухам, которые появляются в СМИ", — заявили в пресс-службе команды из Сан-Себастьяна.

Ранее о том, что Тикнизян находится в шорт-листе "Реал Сосьедада", сообщил агент футболиста Александр Клюев.