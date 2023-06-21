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20 июня, 23:58

В "Реал Сосьедаде" назвали слухами информацию о попадании Тикнизяна в шорт-лист

Пресс-служба испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" опровергла информацию об интересе к защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Нам очень жаль, но "Реал Сосьедад" не прислушивается к бесконечным слухам, которые появляются в СМИ", — заявили в пресс-службе команды из Сан-Себастьяна.

Гол Тикнизяна помог Армении обыграть латвийцев в отборе на Евро

Гол Тикнизяна помог Армении обыграть латвийцев в отборе на Евро

Ранее о том, что Тикнизян находится в шорт-листе "Реал Сосьедада", сообщил агент футболиста Александр Клюев.

Ранее Лайф писал, что голевые передачи Тикнизяна и игрока "Краснодара" Эдуарда Сперцяна помогли сборной Армении победить Уэльс в квалификации Евро-2024. Команда идёт на втором месте в таблице группы D, имея в активе шесть очков после трёх игр.

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t.me / ФК "Локомотив" Москва

Артур Лапсаков
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