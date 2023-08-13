Скончался последний ветеран ВМС Британии, участвовавший в операции "Динамо"

В доме престарелых в небольшом английском городке Фэрем в возрасте 102 лет умер последний ветеран Королевского флота, участвовавший в эвакуации британских войск из Дюнкерка. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Лоуренс Черчер родился в Портсмуте. В 1938 году, в день своего 18-летия, записался во флот. Служил на авианосце HMS Eagle, а в мае 1940-го высадился во Франции, чтобы помочь доставить боеприпасы на линию фронта.

Тогда немецкие войска прорвали линию Мажино, и британские части, а также французские и бельгийские войска оказались заблокированы в районе Дюнкерка. 26 мая началась операция "Динамо": гражданских владельцев судов и катеров попросили помочь эвакуировать окружённых военных на Британские острова. Было спасено более 338 тысяч человек, погибло или пропало без вести около двух тысяч.

Позже Черчер служил в Средиземном море, участвовал в операции "Нептун" по высадке морского десанта союзников в Нормандии в 1944 году. Закончил воевать в Восточной Азии. Был награждён французским орденом Почётного легиона. В мирное время работал футбольным арбитром.