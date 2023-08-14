Зубы и разноцветная чешуя: Лайф публикует видео останков динозавра со стройки в Москве
SHOT: Строитель показал зубы и чешую динозавра, найденные на стройке ЖК в Митине
Экскаваторщик, который обнаружил "зубы и чешую динозавра" на стройке жилого комплекса на северо-западе Москвы, показал необычную находку на видео. Кадры публикует SHOT.
"Зубы динозавра", найденные на стройке в Москве. Фото © t.me / SHOT
Строитель показал "зубы и чешую динозавра", найденные в ЖК в Митине. Фото © t.me / SHOT
"Вот, это прям вот только что нашёл <...> Вот земля отслоилась. И вот, смотрите, оно какое-то разноцветное, блестящее. И вот ещё здесь зубы", — говорит автор видео.
На месте уже работают сотрудники полиции. Экспертам теперь предстоит выяснить, кому действительно принадлежат найденные предметы.
Напомним, сегодня стало известно, что экскаваторщик на стройке ЖК "Митинский лес" выкопал зубы динозавра. О том, настоящие они или нет, пока не известно, но так, по крайней мере, заявили позвонившие в экстренные службы строители.