Зубы и разноцветная чешуя: Лайф публикует видео останков динозавра со стройки в Москве

Экскаваторщик, который обнаружил "зубы и чешую динозавра" на стройке жилого комплекса на северо-западе Москвы, показал необычную находку на видео. Кадры публикует SHOT.

"Зубы динозавра", найденные на стройке в Москве. Фото © t.me / SHOT

Строитель показал "зубы и чешую динозавра", найденные в ЖК в Митине. Фото © t.me / SHOT

"Вот, это прям вот только что нашёл <...> Вот земля отслоилась. И вот, смотрите, оно какое-то разноцветное, блестящее. И вот ещё здесь зубы", — говорит автор видео.

На месте уже работают сотрудники полиции. Экспертам теперь предстоит выяснить, кому действительно принадлежат найденные предметы.