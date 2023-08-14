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14 августа, 12:46

Зубы и разноцветная чешуя: Лайф публикует видео останков динозавра со стройки в Москве

SHOT: Строитель показал зубы и чешую динозавра, найденные на стройке ЖК в Митине

<p>"Зубы и чешуя динозавра", найденные на стройке в Москве. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55567" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a>. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/55567" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Зубы и чешуя динозавра", найденные на стройке в Москве. Фото © t.me / SHOT. Обложка © t.me / SHOT

Экскаваторщик, который обнаружил "зубы и чешую динозавра" на стройке жилого комплекса на северо-западе Москвы, показал необычную находку на видео. Кадры публикует SHOT.

"Зубы динозавра", найденные на стройке в Москве. Фото © t.me / SHOT

"Зубы динозавра", найденные на стройке в Москве. Фото © t.me / SHOT

Строитель показал "зубы и чешую динозавра", найденные в ЖК в Митине. Фото © t.me / SHOT

"Вот, это прям вот только что нашёл <...> Вот земля отслоилась. И вот, смотрите, оно какое-то разноцветное, блестящее. И вот ещё здесь зубы", — говорит автор видео.

На месте уже работают сотрудники полиции. Экспертам теперь предстоит выяснить, кому действительно принадлежат найденные предметы.

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Напомним, сегодня стало известно, что экскаваторщик на стройке ЖК "Митинский лес" выкопал зубы динозавра. О том, настоящие они или нет, пока не известно, но так, по крайней мере, заявили позвонившие в экстренные службы строители.

Николь Вербер
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