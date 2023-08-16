Внеземной феномен: Загадочные аномалии на юге Австралии встревожили учёных Учёные установили, что гравитация и магнитное поле Земли ведут себя странно в радиусе более 200 километров. 15 августа, 22:44 Загадочные аномалии на юге Австралии. Обложка © Shutterstock

К сожалению, таинственную структуру не видно ни с воздуха, ни из космоса, сверху всё выглядит как обыкновенная равнина. Необыкновенные особенности в ней обнаружили геологи и геофизики: они изучают Австралию в том числе, к примеру, на предмет её участия в общей эволюции земных континентов. И для этих исследований учёные пользуются приборами для измерения гравитации (она в разных местах планеты немного отличается) и напряжённости земного магнитного поля (которая тоже не везде одинаковая).

Так вот, в процессе этих измерений в окрестностях города Дениликуин в австралийском штате Новый Южный Уэльс получилась весьма любопытная картина. А именно: и линии чуть более сильного магнитного поля, и области то чуть более высокой, то чуть более низкой силы тяжести образуют нечто очень похожее на окружность диаметром примерно 520 километров. Эти гравитационные и магнитные аномалии прослеживаются глубоко под Землёй в древних породах. Но это ещё не всё: в пространстве этой подземной структуры наблюдают некое возвышение — слои пород в центре удивительной окружности приподнимаются примерно на 10 километров. К слову, это больше высоты Эвереста. И для геологов это уже практически прямое указание на то, что загадочная структура имеет внеземное происхождение: очень возможно, что это след от падения гигантского астероида. Как объясняют учёные, купол в центре ударного кратера образуется по тому же принципу, что и всплеск воды при падении в неё, скажем, камня. Если это действительно астероидный кратер, то он немедленно занимает первое место в списке крупнейших на Земле и смещает с этой "должности" тот кратер, который возглавлял этот список до сих пор, — южноафриканский Вредефорт диаметром 300 километров.

Какого же размера должен был быть астероид, чтобы оставить после себя 500-километровый кратер? В принципе представление можно составить, зная о других похожих событиях. К примеру, знаменитый астероид – убийца динозавров, то есть предполагаемый виновник мел-палеогенового вымирания 66 миллионов лет назад, имел в диаметре, по современным научным представлениям, порядка 10 километров. И следом от этой катастрофы считают кратер Чиксулуб на мексиканском полуострове Юкатан. Его диаметр — 170–180 километров. Значит, можно подозревать, что южноавстралийский астероид был гораздо крупнее.

И что особенно интересно: возраст "аномальных" пород указывает на то, что этот астероид упал в период позднего ордовика, то есть 443–445 миллионов лет назад. А как известно, 440–450 миллионов лет назад, то есть как раз в это время, на Земле случилось страшное массовое вымирание: погибло 85% всех видов живых существ. Тогда всё было даже хуже, чем в момент гибели динозавров. И о причинах ордовикского вымирания идут споры до сих пор. Есть и космические версии: что, например, где-то в окрестностях Земли тогда разрушился крупный астероид, шлейф его мельчайших осколков оказался притянут планетой и окутал её непроницаемой пеленой. Соответственно, всё живое гибло без света. Теперь же благодаря этому новообретённому наукой 500-километровому кратеру появляется гипотеза, что на самом деле огромный астероид тогда не разрушился где-то в ближнем космосе, а рухнул на Землю — так же, как во времена динозавров.

А ещё удивительно сознавать, что во времена ордовикского вымирания никакой Австралии ещё не было, а был гигантский суперконтинент Гондвана, в котором Австралия, Антарктида, Индия, Африка и Южная Америка были единым целым. То есть планета с тех пор до неузнаваемости изменила своё лицо, но шрамы даже от очень старых ударов всё ещё можно найти.

Авторы Адель Романенкова