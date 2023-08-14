Водолазы, перехват дронов и €60 тысяч: Раскрыты траты на каждое купание Макрона в форте Брегансон
СМИ: Франция тратит по €60 тысяч на каждое купание Макрона в форте Брегансон
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP / Ludovic Marin
Отпуск, который президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит провели в форте Брегансон в конце июля, очень недёшево обошёлся французской казне. Об этом говорится в материале газеты Ouest-France.
Французский лидер с супругой приехал в форт Брегансон 29 июля и отдыхал там несколько дней. Для обеспечения их безопасности, по сведениям журналистов, потребовалось мобилизовать водолазов, жандармов и полицию.
"Брегансон — головная боль службы безопасности из 60 полицейских и жандармов", — рассказал основатель Группы безопасности президента Кристиан Пруто.
Форт даже оборудован системой подавления беспилотников. Но это полбеды. Проблемы начинаются, когда Макрон решает искупаться. Когда глава Франции заходит в воду, лодкам запрещается приближаться к форту ближе чем на три сотни метров, поделился сотрудник службы безопасности Макрона. А водолазы должны заблаговременно проверить, есть ли под водой угрозы для жизни президента. Проверяется не только акватория Брегансона, но и его окрестности.
Когда президент собирается окунуться, службе безопасности приходится по полной мере задействовать имеющиеся у них ресурсы, констатировал Пруто. Таким образом, каждое купание Макрона в Средиземном море обходится французским налогоплательщикам в 60 тысяч евро.
Ранее французская счётная палата опубликовала стоимость содержания первой леди Франции Брижит Макрон для Елисейского дворца. В 2022 году эта статья расходов составила 315 808 евро. Брижит сопровождает супруга, президента Франции Эмманюэля Макрона, в ходе международных мероприятий, встречается с гражданами, желающими пообщаться с первой леди, а также присутствует на официальных приёмах в Елисейском дворце и участвует в социальных и культурных проектах.