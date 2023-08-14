Предмет, похожий на мину "Лепесток", найден возле офиса "Аэрофлота"

Предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток", нашли возле офиса "Аэрофлота" на Фрунзенской набережной в Москве. По данным SHOT , боеприпас вкопан в землю, а на его корпусе написано USA. Сейчас на место едут экстренные службы.

Ранее Лайф сообщал, что на чердаке жилого дома в Южно-Сахалинске обнаружили 14 противопехотных мин "Лепесток". Экспертиза подтвердила что изъятые предметы являются учебными противопехотными фугасными минами ПФМ-1, но как они туда попали, до сих пор не известно.