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14 августа, 16:20

Предмет, похожий на мину "Лепесток", найден возле офиса "Аэрофлота"

Предмет, похожий на противопехотную мину "Лепесток", нашли возле офиса "Аэрофлота" на Фрунзенской набережной в Москве. По данным SHOT, боеприпас вкопан в землю, а на его корпусе написано USA. Сейчас на место едут экстренные службы.

Ранее Лайф сообщал, что на чердаке жилого дома в Южно-Сахалинске обнаружили 14 противопехотных мин "Лепесток". Экспертиза подтвердила что изъятые предметы являются учебными противопехотными фугасными минами ПФМ-1, но как они туда попали, до сих пор не известно.

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ТАСС / Александр Река

Марина Калегина
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