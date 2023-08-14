Стоматологи и гематологи теперь принимают пациентов в дневном стационаре МОНИКИ

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) открыты новые профили медицинской помощи на базе дневного стационара. Об этом сообщает телеканал "360".









"В августе в дневном стационаре открыли кабинеты стоматологии, гематологи и функциональной диагностики, которые уже ведут приём пациентов", — уточнила заведующая дневным стационаром учреждения Татьяна Кабанова.

Она напомнила, что также продолжают развиваться направления ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, травматологии и другие. Около трёх тысяч пациентов получили медпомощь в дневном стационаре, открытом в этом году, добавила Кабанова.

В планах запустить работу кабинетов эндоскопии, уролога, хирурга, онколога, челюстно-лицевой хирургии, ЛОР-врачей, а также предстоит оборудовать дополнительные операционные для малоинвазивных процедур.