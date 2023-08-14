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14 августа, 17:08

Стоматологи и гематологи теперь принимают пациентов в дневном стационаре МОНИКИ

<p>В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/14-08-2023-14-07-59-novye-profili-okazaniya-medpomoshchi-otkrylis-v-dn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) открыты новые профили медицинской помощи на базе дневного стационара. Об этом сообщает телеканал "360".

  • В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области
    В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области
  • В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области
    В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области
  • В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области
    В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области
  • В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области
    В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области

В МОНИКИ открылись новые профили медпомощи в дневном стационаре. Фото © Минздрав Московской области

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"В августе в дневном стационаре открыли кабинеты стоматологии, гематологи и функциональной диагностики, которые уже ведут приём пациентов", — уточнила заведующая дневным стационаром учреждения Татьяна Кабанова.

Она напомнила, что также продолжают развиваться направления ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, травматологии и другие. Около трёх тысяч пациентов получили медпомощь в дневном стационаре, открытом в этом году, добавила Кабанова.

В планах запустить работу кабинетов эндоскопии, уролога, хирурга, онколога, челюстно-лицевой хирургии, ЛОР-врачей, а также предстоит оборудовать дополнительные операционные для малоинвазивных процедур.

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Ранее сообщалось, что МОНИКИ получил доступ к электронной базе данных медкарт пациентов, которые теперь доступны в системе ЕМИАС. Пациентам больше не придётся хранить все выписки, которые им дали на прошлых консультациях, и носить их на очередной приём.

Татьяна Миссуми
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