Небо — не предел: Отмечаем 100-летие российской авиации 20 августа в России отмечается профессиональный праздник лётчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры — словом, всех тех, кто связан с воздушным флотом. 19 августа, 21:01 В этом году в России отмечается 100-летие гражданской авиации. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Вот уже более ста лет небо над нашими головами бороздят железные птицы, ежеминутно перевозящие тысячи пассажиров и сотни тонн грузов. Обеспечивают этот бесперебойный поток работники современной авиации: пилоты, бортпроводники, авиадиспетчеры, авиаинженеры, труженики многочисленной авиационной инфраструктуры. Каждый год в августе они отмечают свой профессиональный праздник — День воздушного флота России. Событие не имеет фиксированной даты в календаре: в начале 80-х в СССР был издан указ, который затем обновили в России, но оставили суть без изменений, — отмечать День воздушного флота (ранее известный как День авиации) в третье воскресенье последнего летнего месяца. В 2023 году праздничная дата выпадает на 20 августа.

История авиации в России

Традиционно считается, что история авиации в нашей стране ведёт отсчёт с начала XX века. Однако, если заглянуть вглубь истории, можно убедиться, что это не совсем так. Попытки освоить небо начались задолго до появления первых аэростатов, дирижаблей и самолётов. В начале прошлого века в одном из крупнейших иностранных музеев экспонировалась русская рукопись, озаглавленная "О воздушном летании в России с 906 лета по Р. X." Из неё можно было узнать, как русские мастера, подражая птицам, мастерили крылья из слюды, перьев, бычьих пузырей, тонкой кожи, проволоки, пуха, бумаги, ткани и из многого другого. Попытки "воздушного летания" были по большей части неудачны, но, как видим, рожала своих Икаров и земля русская! Отражение их взлётов и падений можно увидеть в фильме "Андрей Рублёв" кинорежиссёра Андрея Тарковского.

Полёт Ефима на воздушном шаре. Кадр © "Андрей Рублёв", СССР, 1966 год, режиссёр Андрей Тарковский, сценарист Андрей Кончаловский / Kinopoisk.ru

Научный подход к делу освоения воздушного пространства демонстрировал великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов. В 1754 году он построил "аэродинамическую машину" — практически действующую модель вертолёта с пружинным приводом двух несущих винтов противоположного вращения. Ломоносов также создал и разработал теорию упругой силы воздуха, предварив тем самым появление аэродинамики. 30 июля 1803 года началась история российского воздухоплавания. В этот день французский изобретатель Андре-Жак Гарнерен, приехавший в Россию со своим воздушным шаром, и русский генерал от инфантерии Сергей Лаврентьевич Львов в шесть часов вечера поднялись в петербургское небо с плаца кадетского корпуса (там, где сейчас находится Румянцевский сад) на Васильевском острове. Аэростат достиг высоты в 2,5 км и благополучно приземлился в районе Красного Села. Спустя десять месяцев вместе с женой Гарнерена полёт на воздушном шаре совершила первая русская женщина. Благодаря рекламным полётам, проводимым французом и его женой, воздухоплавание в России быстро стало очень популярным. Причём воздушные шары использовались не только в развлекательных, но и военных, а также научных целях. В июне 1804 года химик Яков Дмитриевич Захаров вместе с бельгийским физиком Этьен-Гаспаром Робертсоном поднялся на аэростате, чтобы исследовать атмосферу.

Первый парашют Жака Гарнерена, испытанный им самим 22 октября 1797 года в парке Монсо. Иллюстрация из Библиотеки Конгресса США, художник неизвестен. Источник © Wikipedia

Успешные полёты подтолкнули и отечественных изобретателей. Уже в октябре 1805 года штаб-доктор Лефортовского госпиталя Иван Кашинский сконструировал и построил на собственные деньги первый российский аэростат. Во время полётов в Нескучном саду в Москве он доказал, что его летательный аппарат ничем не уступает зарубежным образцам. Российские инженеры не только копировали проекты зарубежных коллег, но и успешно усовершенствовали конструкцию воздушных аппаратов, придавая аэростатам лучшую манёвренность и лёгкость в управлении. В 1870 году было создано Русское общество воздухоплавания, а в 1880 году по инициативе великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева был основан воздухоплавательный отдел Русского технического общества. Через четыре года при Главном инженерном управлении появилась Комиссия по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным целям. Боевое крещение аэронавты получили в русско-японской войне 1904–1905 гг., а к началу XX века Россия вошла в число ведущих воздухоплавательных держав мира.

Модель самолёта Можайского, Государственный политехнический музей (Москва). Фото © Галин Владимир Петрович / Wikipedia

К началу XX века восходит и история летательных аппаратов тяжелее воздуха — самолётов. Принято считать, что первыми такой аппарат успешно испытали американцы — братья Райт — 14 декабря 1903 года. Действительно, им удалось провести первый официально задокументированный управляемый полёт. Однако в России уже за двадцать лет до братьев Райт был сконструирован летательный аппарат, способный поднимать человека. Это был самолёт, созданный контр-адмиралом российского флота Александром Федоровичем Можайским. К сожалению, документов, непосредственно зафиксировавших ход испытаний самолёта Можайского, не сохранилось. В 1904 году великий русский учёный, профессор Жуковский создал первый Аэродинамический институт в Кашине под Москвой. Жуковский теоретически обосновал способность самолёта выполнять различные фигуры, в том числе и те, которые сегодня называются фигурами высшего пилотажа. Но ни один лётчик мира до 1913 года не отваживался на подобный манёвр. Лишь русский пилот штабс-капитан П.Н. Нестеров, обладая прекрасным лётным мастерством, 27 августа (9 сентября) 1913 года выполнил фигуру, известную теперь как "петля Нестерова". Манёвр был успешно произведён на моноплане "Ньюпор-4" (Nieuport IV.G) с двигателем "Гном Gamma" в 70 лошадиных сил, построенном на императорском самолётостроительном заводе "Дукс" в Москве. На этом заводе создавались и самолёты отечественных авиаконструкторов, в частности гидросамолёты М-1 Дмитрия Григоровича. Летающие машины активно применялись в Русской императорской армии в годы Первой мировой войны. Параллельно с военной развивалась и российская гражданская авиация. В 1913 году Игорь Сикорский спроектировал биплан "Илья Муромец" — первый в мире пассажирский самолёт с отоплением, электрическим освещением, спальной комнатой и туалетом. Однако развитие гражданской авиации было сильно заторможено Первой мировой и последующей Гражданской войнами в России. В это время авиация использовалась преимущественно в военных целях.

История праздника День воздушного флота (День авиации)

Дата праздника воздушного флота в истории несколько раз менялась. Изначально её отмечали 2 августа — в День святого пророка Ильи. В начале XX века император Николай II повелел чествовать воздухоплавателей именно 2 августа. Однако позже эта дата стала Днём ВДВ. Уже после революции, в 1924 году, советский военачальник Михаил Фрунзе перенёс торжество в честь воздушного флота на 14 июля. Однако дата продержалась недолго, в 1933 году Иосиф Сталин утвердил новую — 18 августа. Сделано это было по предложению командующего ВВС тех лет Якова Алксниса, который считал, что авиацию нужно всячески популяризировать, и предложил устраивать воздушные парады в честь праздника. Он выбрал эту дату, так как к этому времени заканчивался учебный год в лётных училищах и новые пилоты вступали в строй. Однако позже, с развитием гражданской авиации, появилась необходимость разграничить её с военным флотом. Поэтому указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году был установлен День воздушного флота — каждое третье воскресенье августа. В 1992 году в РФ издали новый документ, который зафиксировал тот же принцип проведения торжественного события. И ещё одну дату можно отнести к истории праздника — День Аэрофлота СССР. Раньше его отмечали во второе воскресенье февраля. Праздник существовал с 1979 по 1988 год, а затем был упразднён и объединён с Днём воздушного флота.

История гражданской авиации в СССР

Следующий значительный этап развития гражданской авиации пришёлся на период Советского Союза: в 1922 году была открыта первая международная регулярная воздушная линия СССР Москва – Кёнигсберг;

9 февраля 1923 года Совет труда и обороны принял постановление "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации". Этот день стал считаться датой образования гражданской авиации СССР. В этом же году было создано Российское общество добровольного воздушного флота — "Добролёт", предшественник "Аэрофлота". Так что можно считать, что история развития гражданской авиации России в 2023 году насчитывает уже 100 лет;

в 1924 году начались испытания первого советского цельнометаллического трёхместного самолёта АНТ-2, созданного в ОКБ Туполева. А в 1925 году по проекту Николая Поликарпова был построен пятиместный ПМ-1, который совершал перелёты на линиях Москва – Ленинград и Москва – Берлин. Вся конструкция самолёта была деревянной;

спустя четыре года успешно прошёл лётные испытания первый советский трёхмоторный многоместный самолёт АНТ-9;

в этом же году состоялся первый перелёт из СССР в США на отечественном самолёте АНТ-4 "Страна Советов" — исключительный по дальности и сложности;

к 1935 году 100% воздушного флота страны составили самолёты советского производства. На одном из них — самолёте АНТ-25 — в 1937 году Валерий Чкалов совершил первый в истории беспосадочный перелёт из СССР в США через Северный полюс;

в 1939 году на рейсе Москва – Ашхабад, выполненном 21-местным воздушным судном ПС-84, появилась первая стюардесса, 20-летняя москвичка Эльза Городецкая;

1941 год — открыт международный аэропорт Внуково;

через два года после окончанием Великой Отечественной войны на трассы гражданской авиации вышел самолёта Ил-12 — первый отечественный пассажирский самолёт для массовых перевозок, разработанный под руководством авиаконструктора С.В. Ильюшина. Год спустя началась эксплуатация многоцелевого самолёта Ан-2 конструкции О.К. Антонова. Он использовался на сельскохозяйственных работах, для перевозки пассажиров и обслуживания полярников в Арктике и Антарктиде.

Документальный короткометражный фильм о Чкалове и первом трансарктическом перелёте СССР – США. Видео © YouTube / Проектный офис развития Арктики

Новым этапом развития отечественной гражданской авиации стало появление пассажирских реактивных самолётов. В 1956 году состоялся первый рейс реактивного лайнера Ту-104 из Москвы в Иркутск. Полёт длился 7 часов 10 минут. Всего год спустя на воздушные трассы вышел Ту-114 — дальнемагистральный самолёт с более экономичными турбовинтовыми двигателями. Это был на то время самый большой в мире скоростной пассажирский лайнер, который мог разместить на борту до 200 человек. В 1959 году был принят в эксплуатацию самолёт Ил-18 с четырьмя турбовинтовыми двигателями. Это был самый комфортабельный самолёт того времени с системой наддува и кондиционирования и буфетом-кухней. И, добавим, один из самых безопасных в мире: аварий с его участием за весь период эксплуатации было минимум. В 1967 году на воздушных трассах появился реактивный дальнемагистральный самолёт Ил-62 с хвостовым размещением двигателей. Он пришёл на смену турбовинтовому ветерану Ту-114 на дальних трассах. Год спустя совершил свой первый полёт Ту-154 — самый массовый пассажирский самолёт отечественного производства.

Ту-154 — самый массовый пассажирский самолёт отечественного производства. Фото © Flickr / M.Oertle

В 1970 году СССР вступил в члены Международной организации гражданской авиации (ICAO). "Аэрофлот" вышел на международную арену. Его экипажи летали в 59 стран мира. В советском авиапарке появлялись всё новые гражданские лайнеры. В 1976 году совершили испытательные полёты самолёты нового поколения: широкофюзеляжный 350-местный лайнер Ил-86 (аэробус), спроектированный в ОКБ Ильюшина, и 120-местный Як-42 — созданный в ОКБ Яковлева. В следующем году первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-144 открыл новую эру в гражданской авиации.

Развитие российской авиации за последние годы

После распада СССР появилось несколько десятков самостоятельных авиакомпаний. Вместе с тем начались трудности в отечественном самолётостроении. Для пассажироперевозок стали активно использоваться лайнеры зарубежного производства. Первые "Аэробусы А-310" прибыли в Шереметьево в 1992-м. И всё же парк российских авиаперевозчиков продолжал пополняться отечественными авиационными судами. В 1993 году вступил в эксплуатацию авиалайнер Ил-96 — первый отечественный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на 300 пассажиров. В историю мировой гражданской авиации он вошёл как самый безопасный пассажирский самолёт. В 2011 году в авиакомпании после длительного перерыва поступил "Сухой Суперджет-100" — первый самолёт, разработанный в России после распада СССР. В 2020 году состоялся первый полёт перспективного среднемагистрального самолёта МС-21-310, оснащённого новейшими двигателями российского производства ПД-14. Сегодня российская гражданская авиация продолжает развиваться. Российские авиакомпании стараются активно расширять свою сеть маршрутов и улучшать качество обслуживания пассажиров.

"Сухой Суперджет-100" — первый самолёт, разработанный в России после распада СССР. Фото © Shutterstock

Традиции Дня воздушного флота России

День воздушного флота России часто проводят совместно с другим праздником — Днём Военно-воздушных сил, празднование которого переносят с 12 августа. Поэтому в регионах, где дислоцируются военно-воздушные части, проводят показательные выступления и устраивают шоу на лётном поле. Все желающие в этот день могут сходить на бесплатную экскурсию, посидеть за штурвалом настоящего военного истребителя, оценить мастерство лётчиков, выполняющих фигуры высшего пилотажа. Свои мероприятия проводят и гражданские аэроклубы, музеи авиации устраивают экспозиции под открытым небом. Иногда в мероприятиях участвуют и гражданские аэропорты. Но из-за того, что пассажиропоток в этот день не уменьшается, а перевозки не останавливаются, масштабный праздник здесь организовать сложнее. Хотя положительный опыт в России имеется. Словом, День воздушного флота России объединяет всех: и военных летчиков, и гражданских пилотов, и тех, кто помогает им выполнять свою нелёгкую, но очень нужную людям работу. Хотя не стоит забывать, что свои профессиональные праздники есть и у лётчиков разных структур: в МЧС — 10 мая, в Росгвардии — 3 марта, в ФСБ — 14 августа.