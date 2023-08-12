День Военно-воздушных сил, Международный день молодёжи, Силин день: Праздники и приметы 12 августа Сегодня, 12 августа 2023 года, в России отмечается профессиональный праздник тех, кому подвластно небо. Также это день, посвящённый поколению землян, ещё набирающему силу. 11 августа, 21:01 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

День Военно-воздушных сил

Сегодня, 12 августа 2023 года, в России отмечается День Военно-воздушных сил РФ. Рассказываем, что это за праздник: официальный памятный день;

был учреждён указом президента РФ в 1997 году;

отмечается ежегодно 12 августа, дата не смещается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

празднуется в частях и соединениях ВВС России.

12 августа является праздником в России, Днём Военно-воздушных сил, так как именно в эту дату в 1912 году (30 июля по старому стилю) был подписан приказ об отнесении всех вопросов военного воздухоплавания и авиации в полномочия воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Первые военные самолёты в России появились в начале XX века, а с 1910 года военное министерство организовало их закупки и начало целенаправленно готовить военных лётчиков. К 1914 году в Российской армии было уже 265 самолётов. Боевая авиация получила резкое количественное и качественное развитие в годы Первой мировой войны. В советские времена создание регулярных военно-воздушных сил началось почти сразу после революции. 24 мая Всероссийская коллегия по управлению воздушным флотом была преобразована в Главное управление Рабоче-крестьянского Красного Военно-воздушного флота. В 1932 году ВВС Рабоче-крестьянской Красной армии получили статус самостоятельного рода войск.

День ВВС. Видео © YouTube / Минобороны России

Пройдя долгий путь становления, Военно-воздушные силы и Войска воздушно-космической обороны были объединены в новый вид Вооружённых сил Российской Федерации — Воздушно-космические силы России. Сейчас Российские ВКС — это грозная сила. Они предназначены для отражения агрессии в воздушно-космической сфере, охраны государственной границы в воздухе, переброски десанта, перевозки войск и военной техники, патрулирования и так далее. ВКС России постоянно получают новые самолёты, а хорошо зарекомендовавшие себя образцы проходят модернизацию. Сегодня мы поздравляем не только лётчиков, но и всех, кто обеспечивает работу военной авиации России.

Международный день молодёжи

12 августа — Международный день молодёжи. Фото © Freepik / standret

В субботу, 12 августа, в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день молодёжи. Рассказываем о нём: это официальный интернациональный праздник;

отмечается ежегодно 12 августа, дата не смещается;

был учреждён 17 декабря 1999 года Генассамблеей ООН;

инициатор — Всемирная конференция министров по делам молодёжи;

в этот день проводятся выставки, конференции, встречи, посвящённые роли молодёжи в развитии общества.

В мире единого понимания, что такое молодёжь, не существует. Так, в России, например, с недавнего времени таковой принято считать граждан в возрасте до 35 лет. ООН же для статистических целей определяет молодёжь как людей в возрасте от 15 до 24 лет. По оценке всемирной организации, таковых в мире насчитывается 1,2 миллиарда человек, что более 15% от общего населения планеты. Как ожидается, к 2030 году численность молодёжи увеличится до 1,3 миллиарда человек. В России насчитывается около 39 миллионов молодых людей.

Международный день молодёжи призван напоминать, что молодые люди должны играть важную роль в развитии общества, ведь именно им в будущем придётся заниматься нерешёнными вопросами, определять перспективы развития человечества. Но для этого молодёжи уже сейчас нужно давать знания и возможности, необходимые для реализации её потенциала. Всем этим вопросам и посвящён Международный день молодёжи.

Нужно отметить, что в России есть и свой национальный День молодёжи. С 2023 года, согласно указу президента РФ, он отмечается в последнюю субботу июня. Прежде дата праздника была фиксированной — 27 июня. Привязать этот праздник к выходному дню просили сами представители молодёжи, чтобы была возможность проводить различные масштабные мероприятия.

День физкультурника

12 августа — День физкультурника. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Сегодня, 12 августа, в России отмечается спортивный праздник — День физкультурника, корни которого уходят в СССР. Вот несколько фактов об этом событии: праздник был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года;

в разных форматах известен с 1939 года;

ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа;

в этом году выпадает на 12 августа;

к нему обычно приурочены спортивные состязания, сдача нормативов ГТО, церемонии награждения.

История этого праздника началась в 1939 году с постановления Совета Народных Комиссаров СССР об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Тогда дата была плавающая, её определяли каждый год. С 1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа, в 1980 году эту норму закрепили в официальном указе, и Россия в итоге переняла такую традицию у Советского Союза.

День физкультурника был задуман для продвижения физической культуры и спорта в массы. Постепенно он стал днём всенародного смотра достижений советского физкультурного движения и мастерства советских спортсменов. Например, в этот день атлеты проводили показательные выступления разного масштаба — от всесоюзного парада до соревнований местного уровня.

Не стали забывать о Дне физкультурника и в России. В 2020 году правительство утвердило Стратегию развития физической культуры и спорта до 2030 года. В ней 11 приоритетных направлений, которые охватывают как профессиональный, так и любительский спорт. Согласно результатам опросов, в России около 45% взрослых систематически занимаются физкультурой и спортом. Цель к 2030 году — увеличить их долю до 70%. Одним из шагов на этом пути стало возрождение в 2014 году физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Он предусматривает сдачу спортивных нормативов и присвоение того или иного уровня подготовки.

В День физкультурника по всей России традиционно проводятся спортивные соревнования, лекции о здоровом образе жизни, а также церемонии награждения тех, кто уже отличился на этом поприще.

Всемирный день слонов

12 августа — Всемирный день слонов. Фото © Агентство "Москва" / Лидия Широнина

Сегодня, 12 августа, в разных странах, в том числе в России, отмечается такой праздник, как Всемирный день слонов (World elephant day). Правда, повод для него не радостный: день отмечается с 2012 года ежегодно 12 августа;

инициаторы — канадские режиссёры и таиландский фонд;

цель — обратить внимание на риск вымирания слонов в дикой природе;

Дню слонов посвящены различные акции, в том числе благотворительные, семинары и так далее.

Появление Всемирного дня слонов — заслуга канадских режиссёров Патрисии Симс и Майкла Кларка из кинокомпании CanazWest Pictures, а также таиландского Фонда реинтродукции слонов. К первому празднованию этого дня в 2012 году вышел снятый этими режиссёрами фильм "Возвращение в лес" о слонах, выпущенных из неволи в естественную среду обитания в Таиланде.

На самом деле подобных праздников, отмечаемых с ноткой грусти, несколько. Это День слонов, отмечаемый 13 марта в Таиланде, Всемирный день защиты слонов в зоопарках — 20 июня, Всемирный день защиты слонов — 22 сентября, а ещё Всемирный день слонов, выпадающий на 30 ноября и известный в том числе в России. Разница у всех этих праздников только в их инициаторах, цель же одна — обратить внимание общественности на необходимость защиты слонов.

Сейчас слоны, самые большие наземные животные, обитают в тропических лесах и саваннах Юго-Восточной Азии и Африки. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как "находящиеся в опасном состоянии", а африканские — как "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому". ООН запретила охоту на слонов ещё в 1989 году, в некоторых странах за это полагается смертная казнь, но это не всегда останавливает браконьеров. Если всего век назад численность слонов на планете была на уровне четырёх–пяти миллионов особей, то сейчас уже лишь около 600 тысяч. Зоозащитники во Всемирный день слонов призывают беречь этих прекрасных животных, у которых недавно учёные обнаружили зачатки самосознания.

Приметы 12 августа

Силин день

Православная церковь 12 августа чтит память апостола Силы, который был в числе 70 последователей Иисуса Христа (помимо 12 главных апостолов и апостола Павла), живших в I веке. Апостол Сила был сподвижником Павла, вместе с ним и Варнавой был послан в Антиохию для разъяснения соборного послания. Затем занимался миссионерством. Вместе с Павлом они несли Евангелие в Сирию, Киликию, Македонию, Филиппы. В последних подверглись пыткам. В Коринфе святой апостол Сила стал епископом. Там он, явив знамения и чудеса, ушёл в мир иной.

В народе в эту дату отмечали Силин день. Считалось, что посеянные в этот праздник озимые хлеба дадут хороший урожай. Крестьяне считали, что сам апостол Сила помогает им в свой день, от чего даже немощные становятся удалыми. Ещё Силу считали покровителем пасечников, молились ему о здоровье пчёл и о достатке мёда. Также была традиция заготавливать в этот день осиновые банные веники. Люди верили, что они затем будут даровать здоровье и силу, снимать порчу.

Погодные приметы на Силин день

Холодно в Силин день — дождя долго не будет.

Если же дождь пошёл, он затянется надолго.

Рябина уродилась — осень будет ранней, а зима холодной.

Погода сухая и тёплая — к обилию грибов.

Именинники 12 августа

12 августа именины у российского актёра Максима Аверина. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

На 12 августа именины выпадают у обладателей следующих имён: Анатолий;

Валентин;

Герман;

Иоанн (Иван);

Лука;

Максим;

Павел;

Ангелина. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев