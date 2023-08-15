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15 августа, 15:48

Обновлённый SJ-100 совершит первый полёт в сентябре

ОАК планирует на сентябрь первый полёт импортозамещённого самолёта SJ-100

Первый испытательный полёт российского самолёта SJ-100 произойдёт в сентябре, однако в лайнере временно будут присутствовать иностранные комплектующие. Об этом сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

"Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолёте установлены. Первый вылет самолёта, который мы ожидаем в сентябре, на 100% российскими [комплектующими] не будет оснащён", пояснил он.

По словам Слюсаря, чтобы успеть выйти на серийные поставки в 2024 году, испытания самолёта были разбиты на этапы. Сначала SJ-100 протестируют на российских системах, но с французскими двигателями. Затем — с зарубежными системами, но с отечественными двигателями ПД-8.

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ТАСС / Марина Лысцева

Татьяна Миссуми
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