Обновлённый SJ-100 совершит первый полёт в сентябре

Первый испытательный полёт российского самолёта SJ-100 произойдёт в сентябре, однако в лайнере временно будут присутствовать иностранные комплектующие. Об этом сообщил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

"Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолёте установлены. Первый вылет самолёта, который мы ожидаем в сентябре, на 100% российскими [комплектующими] не будет оснащён", — пояснил он.

По словам Слюсаря, чтобы успеть выйти на серийные поставки в 2024 году, испытания самолёта были разбиты на этапы. Сначала SJ-100 протестируют на российских системах, но с французскими двигателями. Затем — с зарубежными системами, но с отечественными двигателями ПД-8.