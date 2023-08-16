Уже более 600 тысяч россиян подали заявки на участие в ДЭГ

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали уже более 600 тысяч россиян, ещё более 80 тысяч человек хотят голосовать в сентябре по месту пребывания. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 612 860 заявок, в "Мобильном избирателе" — 83 331 заявка", — отметила она на заседании комиссии.