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16 августа, 08:42

Уже более 600 тысяч россиян подали заявки на участие в ДЭГ

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подали уже более 600 тысяч россиян, ещё более 80 тысяч человек хотят голосовать в сентябре по месту пребывания. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 612 860 заявок, в "Мобильном избирателе" — 83 331 заявка", — отметила она на заседании комиссии.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, 10 сентября 2023 года, в единый день голосования, в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы. Почти в 30 регионах идёт подготовка к избирательному процессу. Дистанционно отдать свой голос смогут жители 25 регионов страны, а 18 из них будут использовать эту систему впервые.

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ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Александра Вишнякова
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