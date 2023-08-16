В Москве рабочего перемололо в огромной "мясорубке" для бетона

В Москве рабочий упал в рециклинговую установку на объекте по производству бетона. Об этом сообщила столичная прокуратура. Инцидент произошёл на улице Производственной.

Установка, в которую упал рабочий. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"Мужчина 2003 года рождения. В тяжёлом состоянии госпитализирован", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Сотрудники Солнцевской межрайонной прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося.