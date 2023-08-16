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16 августа, 16:31

В Москве рабочего перемололо в огромной "мясорубке" для бетона

Прокуратура: В Москве рабочий упал в рециклинговую установку для бетона

<p>Установка, в которую упал рабочий. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Установка, в которую упал рабочий. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве рабочий упал в рециклинговую установку на объекте по производству бетона. Об этом сообщила столичная прокуратура. Инцидент произошёл на улице Производственной.

Установка, в которую упал рабочий. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Установка, в которую упал рабочий. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"Мужчина 2003 года рождения. В тяжёлом состоянии госпитализирован", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Сотрудники Солнцевской межрайонной прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося.

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Илья Суриков
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