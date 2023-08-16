В Москве рабочего перемололо в огромной "мясорубке" для бетона
Прокуратура: В Москве рабочий упал в рециклинговую установку для бетона
В Москве рабочий упал в рециклинговую установку на объекте по производству бетона. Об этом сообщила столичная прокуратура. Инцидент произошёл на улице Производственной.
"Мужчина 2003 года рождения. В тяжёлом состоянии госпитализирован", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Сотрудники Солнцевской межрайонной прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве скончался рабочий, который упал в шахту лифта с 20-го этажа в строящемся здании.