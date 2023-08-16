Мосгорсуд оправдал фигурантов дела о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора

Мосгорсуд огласил оправдательный приговор четырём из пяти фигурантов уголовного дела о контрабанде 472 килограммов кокаина из Эквадора, который планировалось реализовать в РФ. Решение принимали присяжные заседатели. Пятый подсудимый — Игорис Григас — тоже не отправился в колонию, хоть и был ранее осуждён на 5,5 года за незаконное пересечение границы. Он отбыл срок в СИЗО во время следствия и разбирательства.

"На основании вердикта присяжных заседателей в Московском городском суде был постановлен оправдательный приговор в отношении двух граждан Литвы — Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса, а также двух российских граждан — Георгия и Ивана Радомировых, — приводит сообщение суда ТАСС.

Уточняется, что после вступления приговора в законную силу оправданные имеют право на реабилитацию и материальную компенсацию.

Как отмечало следствие, в 2013 году литовский гражданин Григас в Санкт-Петербурге организовал преступное сообщество, куда привлёк соотечественников Казлаускаса и Корецаса, а также братьев Радомировых. Утверждалось, за шесть лет они совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе шесть поставок кокаина общей массой 472 кг.