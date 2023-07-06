В Москве арестовали украинского бизнесмена Олега Гуржия за хранение кокаина

В Москве задержали украинского бизнесмена Олега Гуржия. Его обвиняют в хранении кокаина с целью сбыта. Его также проверяют и на причастность к финансированию террористических групп. Как пишет ТАСС, следствие запросило у столичного суда арестовать обвиняемого до середины августа этого года.