Россиянка вернулась из отпуска с пакетом марихуаны в чемодане и теперь может сесть в тюрьму

Россиянка вернулась из Таиланда с пакетом марихуаны в багаже и теперь может отправиться в тюрьму. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отпуск 32-летней Виктории проходил на Пхукете, а законодательство Таиланда, где располагается остров, устроено так, что свободная продажа марихуаны там разрешена. В результате один из пакетиков такой растительности попал в чемодан девушки, которая по окончании отдыха полетела в Москву.

Но в Шереметьево чемодан остановили, проверили и обнаружили злополучный пакет, в котором насчитали сразу 15 граммов марихуаны. А в России такие вещи нелегальны, поэтому теперь девушка может подпасть под уголовное дело о контрабанде наркотиков и отправиться в колонию на срок до семи лет.