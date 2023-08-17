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17 августа, 06:00

Россиянка вернулась из отпуска с пакетом марихуаны в чемодане и теперь может сесть в тюрьму

В Шереметьево задержали вернувшуюся из Таиланда россиянку с пакетом марихуаны

Россиянка вернулась из Таиланда с пакетом марихуаны в багаже и теперь может отправиться в тюрьму. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отпуск 32-летней Виктории проходил на Пхукете, а законодательство Таиланда, где располагается остров, устроено так, что свободная продажа марихуаны там разрешена. В результате один из пакетиков такой растительности попал в чемодан девушки, которая по окончании отдыха полетела в Москву.

Но в Шереметьево чемодан остановили, проверили и обнаружили злополучный пакет, в котором насчитали сразу 15 граммов марихуаны. А в России такие вещи нелегальны, поэтому теперь девушка может подпасть под уголовное дело о контрабанде наркотиков и отправиться в колонию на срок до семи лет.

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ТАСС / Евгений Разумный

Максим Плетнёв
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