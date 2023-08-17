Путин: Культура и традиции буддизма повлияли на становление России

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам Международного буддийского форума, который сегодня начал работу в Улан-Удэ. Российский лидер выразил убеждение, что эта встреча пройдёт в атмосфере дружбы и взаимоуважения, а также станет эффективной площадкой для обсуждения широкого круга проблем, связанных с развитием буддизма.

"Буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России как многоконфессионального и многонационального государства, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплочённого народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей", — подчеркнул глава государства в телеграмме, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

Путин отдельно поблагодарил жителей регионов, в которых традиционно исповедуется буддизм, за их героический вклад в решение задач специальной военной операции.