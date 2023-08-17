Сексолог раскрыла, как зависимость от матери влияет на отношения мужчины с женщиной

У некоторых мужчин отсутствует понимание о том, как совместить в женщине и жену, и страстную любовницу. По мнению сексолога Екатерины Ивановой, это связано с сильной эмоциональной зависимостью от матери.

"У мужчины есть желание получить от избранницы тепло, заботу, нежность, ласку и любовь, как от матери. Но, с другой стороны, не оторвавшийся эмоционально, не сепарировавшийся в своё время от мамы мальчик испытывает к женщине и сексуальное влечение. Это его пугает", — сказала специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

В этом случае мужчина делит женщин на невинных и развратных, которые хороши в сексе. То есть он может превозносить свою избранницу как хозяйку и мать детей, но обесценивать её при этом как женщину. В связи с этим есть риск возникновения внутренних переживаний. Решить их помогут психотерапия или откровенные разговоры партнёров.