Станислава Лесеевна: 16-летняя украинка первой в стране сменила отчество на матчество
УН: Жительница Киева первой в стране сменила отчество на матчество
На Украине впервые в стране сменили отчество на матчество. Это сделала 16-летняя жительница Киева, она также обновила имя и фамилию, сообщают "Украинские новости".
"16-летняя девушка, меняя фамилию, имя и отчество, впервые на Украине выбрала для своего наименования матроним вместо патронима и теперь именуется Литвиненко Станислава Лесеевна", — пишет издание.
Мать девушки Леся Литвиненко, которая вышла замуж во второй раз, отметила, что дочь взяла фамилию отчима. А имя киевлянка выбрала то, которым мать хотела назвать её при рождении. Женщина подчеркнула, что на такой поступок повлияло воспитание — тем самым дочь показала глубокое уважение именно к матери.
Ранее Лайф писал, что жительница Екатеринбурга сменила отчество на "матчество". Она заявила, что очень хорошо общается с мамой, а с отцом у неё практически нет никаких отношений.
ТАСС / Архип Верещагин