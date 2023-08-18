"Спин-офф 17 мгновений весны": В Петербурге начались съёмки сериала "Берлинская жара"

В Санкт-Петербурге начались съёмки сериала "Берлинская жара" о роли разведки и науки СССР в создании ядерного щита государства. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник". По словам художественного руководителя проекта Андрея Кравчука, у сценария есть две интересные составляющие.

"Принять участие в создании этого проекта мне предложил Михаэль Шлихт. У сценария есть две интересные составляющие: история противостояния СССР и нацистской Германии в разработке ядерного оружия и история советского разведчика-нелегала", — отметил Кравчук.

Для съёмок шпионской драмы на улицах Северной столицы воссоздали Берлин времён 1940-х. Восьмисерийный сериал производства кинокомпании "Монументал Вижн" расскажет о поединке разведки Советского союза со спецслужбами Великобритании за информацию об урановой программе нацистской Германии.

Роли исполняют Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Борис Каморзин, Виталий Кищенко, Мария Миронова, Кирилл Кяро, Константин Стрельников, Алексей Вертков, Марина Петренко и другие. Сериал выйдет на экраны в 2024 году. По словам продюсера Дмитрия Пристанскова, этот проект в некоторой степени можно назвать спин-оффом "Семнадцати мгновений весны".