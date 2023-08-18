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18 августа, 10:03

МВД объявило в розыск блогера и ЛГБТ-активиста Карена Шаиняна*

<p>Карен Шаинян*. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall24486722_3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Karen Shainyan*</a></p>

Карен Шаинян*. Обложка © VK / Karen Shainyan*

Блогер и ЛГБТ-активист Карен Шаинян* объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Эта информация опубликована в базе розыска МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", — указывает ведомство, не называя статью.

На ютуб-канал 42-летнего Шаиняна* подписано более 200 тысяч человек, в нём он публикует интервью с открытыми геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами. Также блогер работает ведущим на немецком русскоязычном телеканале OstWest, где критикует российскую власть и высказывается против СВО.

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Как уже сообщал Лайф, в апреле текущего года Шаиняна* внесли в реестр иноагентов. А в июле Росфинмониторинг добавил блогера в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов, внесён в перечень террористов и экстремистов.

Наталья Исакова
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