МВД объявило в розыск блогера и ЛГБТ-активиста Карена Шаиняна*

Блогер и ЛГБТ-активист Карен Шаинян* объявлен в федеральный розыск по уголовной статье. Эта информация опубликована в базе розыска МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", — указывает ведомство, не называя статью.

На ютуб-канал 42-летнего Шаиняна* подписано более 200 тысяч человек, в нём он публикует интервью с открытыми геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами. Также блогер работает ведущим на немецком русскоязычном телеканале OstWest, где критикует российскую власть и высказывается против СВО.

Как уже сообщал Лайф, в апреле текущего года Шаиняна* внесли в реестр иноагентов. А в июле Росфинмониторинг добавил блогера в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.