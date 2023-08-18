Автор фейка о "прилёте БПЛА" в "Москву-Сити" представился министром Решетниковым

Ложное сообщение о "прилёте беспилотника" в "Москву-Сити" оставил человек, представившийся "министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым". Об этом сообщает SHOT . По предварительным данным, звонок поступил с территории Украины.

Напомним, сегодня, 18 августа, в "Москве-Сити" около двух тысяч человек были эвакуированы из башен из-за анонимного сообщения о "скором прилёте беспилотника." Но оказалось, что информация ложная. Лайф показывал видео и фото с обстановкой из делового центра.