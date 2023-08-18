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18 августа, 10:33

Автор фейка о "прилёте БПЛА" в "Москву-Сити" представился министром Решетниковым

<p>Эвакуация в деловом центре "Москва-Сити" 18 августа. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55766?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Эвакуация в деловом центре "Москва-Сити" 18 августа. Обложка © SHOT

Ложное сообщение о "прилёте беспилотника" в "Москву-Сити" оставил человек, представившийся "министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым". Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, звонок поступил с территории Украины.

Две тысячи человек вывели из "Москвы-Сити" из-за ложной информации о прилёте БПЛА. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, сегодня, 18 августа, в "Москве-Сити" около двух тысяч человек были эвакуированы из башен из-за анонимного сообщения о "скором прилёте беспилотника." Но оказалось, что информация ложная. Лайф показывал видео и фото с обстановкой из делового центра.

Александра Вишнякова
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