Щербакова выступила в Китае и собрала "плюшевый урожай" от фанатов
Китайские поклонники забросали фигуристку Щербакову плюшевыми пандами после шоу
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала, как китайские поклонники усыпали лёд после её выступления плюшевыми игрушками в знак признательности таланта россиянки. Видео она разместила в телеграм-канале.
Анна Щербакова в Китае. Видео © T.me / Anna Shcherbakova
Щербакова прилетела в Китай, чтобы посетить международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею. Её пригласила известная китайская фигуристка Чэнь Лю. Когда россиянка вышла на каток, то после выступления публика долго не отпускала её, а на лёд посыпались плюшевые сувениры, в основном панды — национальный символ страны.
"Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала… Но их я запомню на всю жизнь", — написала Щербакова.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова вернулась на лёд после перенесённого мононуклеоза. Фигуристка поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала почаще выходить с ними на связь.
ТАСС / Михаил Терещенко