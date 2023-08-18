Щербакова выступила в Китае и собрала "плюшевый урожай" от фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала, как китайские поклонники усыпали лёд после её выступления плюшевыми игрушками в знак признательности таланта россиянки. Видео она разместила в телеграм-канале.

Анна Щербакова в Китае. Видео © T.me / Anna Shcherbakova

Щербакова прилетела в Китай, чтобы посетить международную конференцию и турнир по фигурному катанию и хоккею. Её пригласила известная китайская фигуристка Чэнь Лю. Когда россиянка вышла на каток, то после выступления публика долго не отпускала её, а на лёд посыпались плюшевые сувениры, в основном панды — национальный символ страны.

"Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала… Но их я запомню на всю жизнь", — написала Щербакова.