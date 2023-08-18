Террорист Брейвик решил засудить Норвегию за плохое обращение в тюрьме

Ультраправый террорист из Норвегии Андерс Брейвик, которого приговорили к 21 году заключения за совершение терактов в 2011 году, подал в суд на государство. Причиной якобы стало нарушение его прав во время отбывания наказания, пишет агентство Reuters.

"Он подаёт в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме охранников", — заявил адвокат Брейвика Эйстейн Сторрвик.

Террорист и раньше жаловался на "нарушение прав" из-за того, что его лишили возможности общаться с другими заключёнными. Речь идёт о статье 3 Европейской конвенции о правах человека, в которой указано, что никто не должен подвергаться пыткам, а также негуманному или унижающему обращению или наказанию.

Адвокат Брейвика полагает, что окружной суд Осло может рассмотреть иск весной 2024 года.