Террорист Брейвик решил засудить Норвегию за плохое обращение в тюрьме
Reuters: Террорист Брейвик подал иск к властям Норвегии из-за изоляции в тюрьме
Андерс Брейвик. Обложка © ТАСС / Ole Berg-Rusten / POOL
Ультраправый террорист из Норвегии Андерс Брейвик, которого приговорили к 21 году заключения за совершение терактов в 2011 году, подал в суд на государство. Причиной якобы стало нарушение его прав во время отбывания наказания, пишет агентство Reuters.
"Он подаёт в суд на государство, потому что он находился в крайней изоляции в течение 11 лет и не контактировал с другими людьми, кроме охранников", — заявил адвокат Брейвика Эйстейн Сторрвик.
Террорист и раньше жаловался на "нарушение прав" из-за того, что его лишили возможности общаться с другими заключёнными. Речь идёт о статье 3 Европейской конвенции о правах человека, в которой указано, что никто не должен подвергаться пыткам, а также негуманному или унижающему обращению или наказанию.
Адвокат Брейвика полагает, что окружной суд Осло может рассмотреть иск весной 2024 года.
Напомним, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы. Окончательно свою вину Брейвик до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В сентябре 2020 года норвежский радикал захотел выйти по УДО. Брейвик подписал прошение своим настоящим именем и ещё одним — Фритьоф Хансен, которое он взял, будучи за решёткой.